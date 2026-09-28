Huracán Polo categoría 3 se acerca a Baja California Sur y esto debes hacer antes durante y después

Las fuertes lluvias, el viento y el oleaje elevado forman parte de los riesgos asociados al paso de Polo./ IA

Polo mantiene vientos de 185 km/h y rachas de hasta 220 km/h mientras avanza hacia Baja California Sur; ante su posible impacto, Protección Civil recomienda extremar precauciones y preparar un plan de emergencia

La llegada del huracán Polo mantiene en alerta a Baja California Sur este lunes 28 de septiembre. El sistema conserva la categoría 3, con vientos máximos sostenidos de 185 kilómetros por hora y rachas de hasta 220 km/h, mientras avanza hacia la entidad, donde podría tocar tierra durante la tarde.

De acuerdo con la titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa, el ingreso del ciclón podría darse entre las 16:00 y 18:00 horas, principalmente por la zona de Comondú, aunque el punto exacto y la hora pueden modificarse conforme evolucione el fenómeno. Para ese momento, Polo podría encontrarse como huracán categoría 2 o 3.

Ante este escenario, las autoridades han reforzado las acciones preventivas y han insistido en que la población reduzca al mínimo los desplazamientos. En caso de vivir en una zona vulnerable, la prioridad debe ser acudir a un refugio temporal antes de que las condiciones se vuelvan más peligrosas.

Autoridades mantienen vigilancia ante el posible impacto de Polo en Baja California Sur./ CONAGUA

Huracán Polo y las medidas que deben tomarse antes de su impacto

Más que esperar a que comiencen las lluvias y los vientos fuertes, la recomendación es preparar desde ahora lo necesario para enfrentar una posible emergencia. Entre las acciones prioritarias está ubicar rutas de evacuación, refugios temporales y zonas seguras, así como reunir agua potable, alimentos no perecederos, medicamentos, linterna, radio y baterías.

También conviene tener a la mano los documentos importantes, como identificaciones, CURP, actas de nacimiento, actas de matrimonio, cartilla del IMSS y documentos agrarios, protegidos dentro de bolsas de plástico para evitar daños por humedad o agua.

En el exterior de las viviendas, el objetivo es eliminar cualquier objeto que pueda convertirse en un riesgo con las ráfagas. Macetas, herramientas, botes de basura y objetos sueltos deben guardarse o asegurarse. También es recomendable revisar desagües, retirar obstrucciones en canales de lluvia y podar ramas que puedan caer sobre la casa.

Protección Civil pidió a la población evitar salir y atender las indicaciones oficiales./ CONAGUA

¿Cómo actuar mientras Polo esté afectando la zona?

Una vez que las condiciones empeoren, permanecer bajo resguardo será la principal medida de seguridad. No se recomienda salir mientras el huracán esté sobre la zona y, si existe una instrucción de evacuación, debe seguirse de inmediato. También es importante mantenerse lejos de ventanas, postes, árboles, anuncios espectaculares y estructuras que puedan desprenderse.

Si se registra una suspensión del servicio eléctrico, deben utilizarse lámparas de baterías en lugar de velas o veladoras. Además, es indispensable seguir los reportes de Protección Civil y evitar confiarse si por algunos momentos disminuyen la lluvia o el viento.

Después del paso del ciclón tampoco debe asumirse que todo peligro terminó. Antes de regresar a una vivienda evacuada se recomienda esperar autorización de las autoridades y revisar que no existan daños en la estructura, cables expuestos, fugas o afectaciones en las instalaciones.

Los servicios de gas, agua y electricidad deben mantenerse desconectados si existe algún indicio de daño. Asimismo, cualquier aparato eléctrico que haya tenido contacto con agua no debe utilizarse hasta confirmar que es seguro. También debe retirarse el agua acumulada para reducir riesgos sanitarios.

Mientras Baja California Sur se prepara para el posible impacto de Polo, las autoridades mantienen vigilancia sobre Sonora, donde el sistema podría provocar un segundo ingreso durante el martes en la costa central del estado, ya con menor intensidad.