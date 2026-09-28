Los alebrijes monumentales regresarán a las calles de la Ciudad de México con un desfile gratuito en octubre hasta noviembre

Los alebrijes monumentales volverán a Paseo de la Reforma este 2026 como parte de una de las actividades culturales que anteceden a las celebraciones por el Día de Muertos en la Ciudad de México. Las figuras de gran formato recorrerán las calles del Centro Histórico durante un desfile gratuito y posteriormente permanecerán expuestas para que habitantes y visitantes puedan conocerlas con mayor calma.

La edición 18 del Desfile de Alebrijes Monumentales, organizado por el Museo de Arte Popular (MAP), se realizará el sábado 17 de octubre de 2026. El recorrido comenzará al mediodía en el Zócalo capitalino y avanzará hacia Paseo de la Reforma, donde las esculturas concluirán su recorrido frente al Ángel de la Independencia.

El desfile comenzará en el Zócalo capitalino./cultura gobierno CDMX

¿Cuándo y dónde será el Desfile de Alebrijes 2026?

El desfile comenzará a las 12:00 horas del sábado 17 de octubre. Las figuras partirán del Zócalo y recorrerán la avenida 5 de Mayo y avenida Juárez antes de incorporarse a Paseo de la Reforma. El trayecto finalizará en las inmediaciones de la glorieta del Ángel de la Independencia.

El evento será gratuito y abierto al público, por lo que las personas podrán colocarse a lo largo de la ruta para observar el paso de las esculturas. Los alebrijes serán elaborados por artesanos y colectivos, quienes presentarán criaturas fantásticas de gran tamaño inspiradas en formas, animales y elementos imaginarios.

Las figuras recorrerán Paseo de la Reforma./gobierno CDMX

Una vez terminado el recorrido, las piezas no serán retiradas de inmediato. Los alebrijes participantes quedarán instalados sobre Paseo de la Reforma, entre la Estela de Luz y el Ángel de la Independencia, para convertirse en una exposición al aire libre.

¿Hasta cuándo estarán los alebrijes en Paseo de la Reforma?

La exposición comenzará el mismo 17 de octubre, después del desfile, y permanecerá disponible hasta el domingo 8 de noviembre de 2026. Durante esas semanas, el público podrá acercarse a las esculturas y observar sus detalles sin necesidad de acudir el día del desfile.

Las piezas estarán colocadas en ambos sentidos de Paseo de la Reforma, lo que permitirá recorrer el montaje a pie y observar los alebrijes desde diferentes puntos de la avenida. La exhibición también será de entrada libre. Además del desfile y la exposición, las figuras forman parte de un concurso de alebrijes monumentales. Las creaciones seleccionadas podrán alcanzar hasta 2.6 metros de altura y competirán por los tres principales premios económicos, además de once menciones honoríficas.

Los alebrijes estarán hasta el 8 de noviembre./especial

El primer lugar recibirá 70 mil pesos, mientras que el segundo obtendrá 50 mil y el tercero 40 mil pesos. Las once menciones honoríficas contarán con un estímulo de 10 mil pesos cada una. La premiación está programada para el sábado 24 de octubre a las 18:00 horas en la sede del Fideicomiso Museo de Arte Popular Mexicano.

El calendario ofrece así dos oportunidades para conocer las creaciones: el desfile del 17 de octubre y la exposición que permanecerá durante más de tres semanas en Reforma. Quienes no puedan acudir al recorrido podrán visitar posteriormente las figuras gigantes hasta el 8 de noviembre, también sin costo.