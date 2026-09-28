El taxi cayó desde una altura estimada de entre 8 y 10 metros y terminó volcado sobre Periférico Norte./ X: @MrElDiablo8

El vehículo cayó entre 8 y 10 metros desde la incorporación de Río San Joaquín y terminó volcado en los carriles de Periférico Norte; autoridades investigan las causas del accidente.

Un fuerte accidente provocó la movilización de cuerpos de emergencia en Periférico Norte, en Naucalpan, Estado de México, luego de que un taxi se precipitara desde un puente vehicular y terminara volcado sobre los carriles de esta importante vialidad. El conductor, un hombre de 65 años, perdió la vida.

El percance se registró en dirección al norte, cerca de la incorporación procedente de Río San Joaquín, en las inmediaciones de Toreo y el Puente de San Esteban. El vehículo involucrado era un sedán con cromática rosa y blanco y placas A622-J.

Paramédicos de Naucalpan acudieron al lugar, pero el conductor ya no presentaba signos vitales./ X: @IsramCampos

Taxi cae hasta 10 metros sobre Periférico Norte

Los primeros reportes señalan que la unidad circulaba por la parte superior del puente cuando, en una zona de curva, el conductor perdió el control. El automóvil terminó contra la barrera de protección, derribó parte de ésta y posteriormente cayó desde una altura calculada entre 8 y 10 metros.

Tras el impacto contra el asfalto, el taxi quedó recostado sobre su costado derecho en uno de los carriles de Periférico. Dentro de la unidad permanecía el conductor, identificado como Juan Artemio ‘N’, de 65 años, por lo que automovilistas solicitaron la intervención de los servicios de emergencia.

Paramédicos y personal médico de Naucalpan llegaron al sitio para valorar al hombre; sin embargo, únicamente pudieron confirmar que ya no presentaba signos vitales. Entre las primeras versiones se encuentra la posibilidad de que el conductor haya sufrido un infarto antes del accidente, aunque esta hipótesis deberá ser confirmada o descartada mediante las investigaciones correspondientes.

Bomberos y policías municipales realizaron maniobras tras el accidente registrado en Periférico Norte./ La Prensa

¿Qué provocó que el taxista cayera del puente en Naucalpan?

Hasta el momento no se ha determinado oficialmente qué ocasionó que el conductor perdiera el control. La zona quedó bajo resguardo de elementos de la Guardia Civil de Naucalpan y policías municipales, mientras bomberos trabajaron para estabilizar el vehículo y colocarlo nuevamente sobre sus cuatro ruedas.

Posteriormente, personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) realizó las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo. Las autoridades también abrieron una carpeta de investigación para establecer las circunstancias del accidente y determinar qué ocurrió momentos antes de la caída.

El incidente tuvo consecuencias para quienes circulaban rumbo al norte, pues las maniobras de emergencia y el cierre de carriles provocaron filas de vehículos superiores a un kilómetro, con afectaciones que alcanzaron el tránsito procedente de la alcaldía Miguel Hidalgo.

Habitantes de la zona también señalaron presuntas deficiencias en las barreras de protección del puente y afirmaron que anteriormente se han presentado accidentes similares en ese punto.