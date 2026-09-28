¿El Chapo ofreció información del Cártel de Sinaloa para rescatar a sus hijos? Esto reveló Renato Sales

El excomisionado de Seguridad aseguró que El Chapo buscó apoyo del gobierno de Enrique Peña Nieto./ AP

Renato Sales Heredia reveló que Joaquín Guzmán buscó la intervención del gobierno de Enrique Peña Nieto después del secuestro de sus hijos en Puerto Vallarta en 2016

Un episodio ocurrido en 2016 volvió a llamar la atención luego de que Renato Sales Heredia, excomisionado nacional de Seguridad, relatara cómo reaccionó Joaquín “El Chapo” Guzmán al enterarse del secuestro de sus hijos. Según su testimonio, el capo intentó buscar la intervención del Gobierno federal mientras permanecía encarcelado en México.

La revelación fue hecha durante una entrevista con Saskia Niño de Rivera en el podcast Penitencia. Sales contó que Guzmán quería que su mensaje llegara hasta el entonces secretario de Gobernación y al presidente Enrique Peña Nieto, en medio del proceso que enfrentaba antes de su extradición a Estados Unidos.

Renato Sales Heredia reveló detalles sobre la petición que El Chapo habría hecho al Gobierno mexicano en 2016./ Captura de pantalla

El mensaje que El Chapo quiso hacer llegar al Gobierno

De acuerdo con Sales, la preocupación de Guzmán por sus hijos fue inmediata. Cuando Saskia Niño de Rivera le preguntó cómo reaccionó tras conocer la noticia, el exfuncionario respondió: “Angustiadísimo”.

En ese contexto, el excomisionado aseguró que El Chapo estaba dispuesto a proporcionar información relacionada con la operación del Cártel de Sinaloa a cambio de que las autoridades ayudaran a recuperar a sus hijos.

La propuesta fue analizada dentro del gabinete de seguridad, pero cualquier posible colaboración debía hacerse mediante un procedimiento formal. Sales explicó que la información tendría que entregarse ante el Ministerio Público, bajo la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, y con protección de identidad para Guzmán como informante.

El episodio ocurrió después del secuestro de los hijos de Joaquín Guzmán en Puerto Vallarta./ RS

“Podemos hacer esto, pero conforme a la ley”, recordó Sales sobre la postura que presentó ante las autoridades. El objetivo era evitar que una negociación informal terminara afectando el proceso judicial que Guzmán enfrentaba en ese momento.

El excomisionado también explicó el riesgo de utilizar datos sin sustento jurídico y señaló: “Si da información y nosotros la usamos sin respaldo legal, al rato estamos declarando nosotros allá en Estados Unidos”.

¿Qué ocurrió con los hijos de El Chapo en Puerto Vallarta?

El episodio que detonó aquella petición ocurrió el 15 de agosto de 2016, cuando Iván Archivaldo Guzmán Salazar celebraba su cumpleaños en el restaurante Leche, en Puerto Vallarta, Jalisco. Durante la reunión, hombres armados irrumpieron en el lugar y privaron de la libertad a varias personas.

Entre los secuestrados se encontraban hijos de Joaquín Guzmán, en un hecho atribuido al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Una década después, el testimonio de Renato Sales aporta una nueva versión sobre lo que habría ocurrido desde prisión, cuando El Chapo habría intentado abrir una vía de colaboración con el Gobierno mexicano para conseguir ayuda.