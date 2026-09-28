Naim Darrechi fue señalado por un video de la fiesta de Abelito./canva por Jacqueline Obregón

Un video de la celebración de Abelito provocó nuevos señalamientos contra el influencer español

Naim Darrechi vuelve a estar en el centro de la conversación en redes sociales después de la fiesta de cumpleaños de Abelito, celebrada el domingo 27 de septiembre. Horas después de que se difundieran videos de un altercado entre el influencer español y Aarón Mercury, comenzó a circular otro material grabado durante el festejo, esta vez relacionado con Cristina Romero Álvarez, mamá de Abelito.

En las imágenes se observa a Naim Darrechi bailando detrás de Cristina Romero y manteniéndose muy cerca de ella. El video generó críticas y acusaciones de presunto acoso en redes sociales, principalmente por la forma en que ocurrió el contacto durante el baile. Sin embargo, las imágenes difundidas no permiten establecer por sí solas si la mujer consideró incómoda o no la situación.

El debate aumentó después de que también circulara un comentario atribuido al propio Naim Darrechi. En el material se escucha al influencer decir: “Le apoyé todo... se la recargué en el cuello”, una frase que usuarios relacionaron directamente con el momento en que apareció bailando junto a la madre de Abelito.

El video del baile generó críticas en redes./redes sociales

¿Qué pasó entre Naim Darrechi y la mamá de Abelito?

De acuerdo con el material difundido, Naim Darrechi bailó muy cerca de Cristina Romero durante la celebración. Posteriormente, el influencer habría comentado lo ocurrido con otras personas que se encontraban en la fiesta.

El propio Naim aseguró que no sabía que la mujer con la que estaba bailando era la mamá de Abelito. Esta declaración comenzó a circular junto con el video y fue utilizada en redes para cuestionar o defender el comportamiento del creador de contenido.

Entre los asistentes que hablaron sobre el episodio estuvo Agustín Fernández, quien señaló que, desde lo que pudo observar durante la fiesta, Cristina Romero no habría mostrado molestia en ese momento. Este testimonio corresponde a la percepción de una persona presente y no determina por sí mismo cómo vivió la situación la madre de Abelito.

Por ahora, el material difundido en redes muestra el baile y los comentarios posteriores, pero no existe en la información proporcionada una denuncia pública de Cristina Romero en la que explique su versión sobre lo ocurrido. Por ello, los señalamientos de presunto acoso deben mantenerse como acusaciones surgidas a partir de la difusión del video.

Naim Darrechi también protagonizó un altercado con Aarón Mercury

La controversia por el video de Cristina Romero surgió el mismo día en que se viralizaron imágenes de Naim Darrechi y Aarón Mercury durante un enfrentamiento en la fiesta de cumpleaños de Abelito. Los videos difundidos muestran a ambos influencers conviviendo durante el festejo antes de que comenzara una discusión que terminó en un forcejeo. Otros invitados tuvieron que intervenir para separarlos y evitar que la situación continuara.

Algunas personas que estuvieron presentes señalaron que Naim habría lanzado un vaso con bebida hacia Aarón Mercury antes del enfrentamiento. No obstante, los videos disponibles no permiten determinar por completo qué originó la discusión ni establecer todas las circunstancias que llevaron al altercado.

Entre quienes intervinieron estuvo Aldo de Nigris, quien junto con otros asistentes ayudó a separar a los dos creadores de contenido. Las imágenes del incidente se difundieron rápidamente en redes y provocaron múltiples reacciones entre seguidores de ambos influencers.