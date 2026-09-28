El Metro pidió no arrojar objetos que puedan quedar atrapados en el mecanismo./@isa_figueroa

El Sistema de Transporte Colectivo Metro pidió a los usuarios tomar precauciones al utilizar las escaleras eléctricas para evitar accidentes y daños en estos equipos

Las escaleras eléctricas del Metro CDMX son utilizadas diariamente por miles de personas para agilizar sus traslados dentro de las estaciones. Sin embargo, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro recordó que es necesario utilizarlas de manera adecuada para reducir riesgos.

El Metro CDMX pidió a los usuarios utilizar correctamente las escaleras eléctricas./@pixabay

Entre las principales recomendaciones se encuentra evitar subir con los cordones de los zapatos desatados, ya que pueden representar un peligro durante el recorrido. También se pidió a los usuarios mantener una postura segura mientras utilizan estos equipos.

Los usuarios deben mantener un paso firme al llegar al final de las escaleras eléctricas./@pixabay

No corras ni saltes en las escaleras eléctricas

El Metro CDMX pidió a los usuarios evitar correr o saltar mientras se encuentran sobre una escalera eléctrica. Estas acciones pueden provocar que una persona pierda el equilibrio y caiga, especialmente cuando hay más pasajeros alrededor.

También es importante evitar arrojar objetos sobre las escaleras, debido a que pueden quedar atrapados en el mecanismo y provocar una interrupción en su funcionamiento. El organismo señaló que el uso correcto de estos equipos ayuda a prevenir accidentes y mantenerlos disponibles para los usuarios.

Los usuarios deben evitar subir a las escaleras eléctricas con los cordones desatados./@pixabay

Así debes bajar de la escalera eléctrica

Al acercarse al final del recorrido, el STC Metro recomendó mantener un paso firme para completar el descenso o ascenso de manera segura. Esto ayuda a evitar tropiezos al momento de abandonar los escalones.