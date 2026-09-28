Fuerza Regida vuelve a CDMX en 2027 con dos conciertos en el Palacio de los Deportes

Fuerza Regida volverá a presentarse ante sus seguidores de la CDMX después de su visita de 2025./ Fuerza Regida

La agrupación mexicoamericana confirmó dos fechas en febrero de 2027 como parte de This Is Our Dream Tour

Fuerza Regida ya tiene listo su regreso a la Ciudad de México. La agrupación encabezada por Jesús Ortiz Paz ofrecerá dos conciertos en el Palacio de los Deportes durante febrero de 2027, como parte de una nueva etapa de This Is Our Dream Tour.

El anuncio fue realizado este lunes 28 de septiembre por OCESA, que confirmó que la banda se presentará el miércoles 3 y viernes 5 de febrero de 2027. Ambas fechas marcarán un nuevo encuentro con sus seguidores capitalinos después de su presentación de 2025.

Jesús Ortiz Paz y Fuerza Regida llevarán This Is Our Dream Tour a la Ciudad de México./ IG

Fuerza Regida regresa con dos fechas al Palacio de los Deportes

El grupo llegará al recinto de la Ciudad de México después de una etapa de conciertos en grandes escenarios de Estados Unidos. La gira pasó por espacios como el Dodger Stadium de Los Ángeles y el Citi Field de Nueva York, antes de confirmar su llegada nuevamente a territorio mexicano.

De acuerdo con las cifras difundidas por la promotora, esa primera parte de This Is Our Dream Tour superó los 350 mil boletos vendidos y generó más de 47 millones de dólares en ingresos, números que reflejan el alcance que ha tenido la gira fuera de México.

Fuerza Regida también se mantiene activa en lo musical con 111XPANTIA, uno de sus materiales más recientes, que logró colocarse en el segundo lugar del Billboard 200.

Fuerza Regida confirmó dos nuevas presentaciones en México después de una exitosa etapa de su gira por Estados Unidos./ AP

¿Cuándo inicia la preventa para los conciertos de Fuerza Regida en CDMX?

La Preventa Banamex para las dos presentaciones comenzará el jueves 1 de octubre de 2026 a las 11:00 horas a través de Ticketmaster. Será la primera oportunidad para que los seguidores puedan buscar entradas para cualquiera de las dos fechas anunciadas.

Quienes no consigan boletos durante esa etapa podrán intentarlo nuevamente en la venta general, programada para el viernes 2 de octubre. Por ahora, los precios definitivos de las entradas deberán consultarse una vez que la boletera habilite oficialmente la compra.