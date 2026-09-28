El inesperado encuentro entre dos de las voces más reconocidas de México ocurrió en medio de la expectativa por el regreso de Luis Miguel a los escenarios en 2027

Luis Miguel volvió a llamar la atención, aunque esta vez no fue sobre un escenario. El cantante se encontraba disfrutando de una cena privada en Nueva York cuando recibió la visita de Mijares, quien llegó al restaurante para saludarlo.

El encuentro ocurrió pocos días después del anuncio del Luis Miguel Tour 2027./Especial

El encuentro ocurrió pocos días después de que El Sol anunciara su regreso con una nueva gira para 2027, por lo que la aparición de Mijares junto al cantante rápidamente despertó la curiosidad de sus seguidores. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado que exista algún proyecto musical entre ambos.

Mijares sorprendió al visitar a Luis Miguel durante su cena./@especial

Mijares llega a la cena privada de Luis Miguel

De acuerdo con la información publicada, Luis Miguel se encontraba en un espacio privado del restaurante Estiatorio Milos, ubicado en Manhattan, cuando Mijares apareció en el lugar. El cantante habría acudido directamente al área donde se encontraba su colega para saludarlo.

Luis Miguel se prepara para regresar a los escenarios con una nueva gira en 2027./Especial

El encuentro ocurre antes del regreso de Luis Miguel

La visita de Mijares se produjo poco después de que Luis Miguel anunciara el Luis Miguel Tour 2027, con el que volverá a los escenarios después del éxito de su gira anterior. Por ahora, todavía se esperan detalles sobre las fechas, ciudades y recintos que formarán parte de esta nueva etapa.