Luis Miguel volvió a llamar la atención, aunque esta vez no fue sobre un escenario. El cantante se encontraba disfrutando de una cena privada en Nueva York cuando recibió la visita de Mijares, quien llegó al restaurante para saludarlo.
El encuentro ocurrió pocos días después de que El Sol anunciara su regreso con una nueva gira para 2027, por lo que la aparición de Mijares junto al cantante rápidamente despertó la curiosidad de sus seguidores. Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado que exista algún proyecto musical entre ambos.
Mijares llega a la cena privada de Luis Miguel
De acuerdo con la información publicada, Luis Miguel se encontraba en un espacio privado del restaurante Estiatorio Milos, ubicado en Manhattan, cuando Mijares apareció en el lugar. El cantante habría acudido directamente al área donde se encontraba su colega para saludarlo.
El encuentro ocurre antes del regreso de Luis Miguel
La visita de Mijares se produjo poco después de que Luis Miguel anunciara el Luis Miguel Tour 2027, con el que volverá a los escenarios después del éxito de su gira anterior. Por ahora, todavía se esperan detalles sobre las fechas, ciudades y recintos que formarán parte de esta nueva etapa.
La coincidencia entre el encuentro y el anuncio de la gira también provocó especulaciones entre los seguidores sobre una posible colaboración entre ambos cantantes. No obstante, no existe una confirmación oficial de que Mijares vaya a participar en los conciertos, por lo que, hasta ahora, lo único confirmado es el encuentro que tuvieron en Nueva York.