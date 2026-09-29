Marcha del 2 de octubre 2026 en CDMX: ruta, horario y punto de salida

La marcha del 2 de octubre se realizará este viernes en la Ciudad de México./Especial

La movilización por el 58 aniversario de la matanza de Tlatelolco se realizará este viernes 2 de octubre. Conoce a qué hora inicia, desde dónde partirá y cuál será la ruta hacia el Zócalo

Este viernes 2 de octubre de 2026, colectivos estudiantiles, docentes y organizaciones sociales realizarán una marcha en la Ciudad de México para conmemorar 58 años de los acontecimientos de Tlatelolco.

La convocatoria principal fue realizada por el Comité 68 ProLibertades Democráticas, que llamó a concentrarse en la Plaza de las Tres Culturas, desde donde comenzará la movilización rumbo al Zócalo capitalino.

La movilización comenzará en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco./especial

¿A qué hora y dónde inicia la marcha del 2 de octubre?

La concentración está programada para las 16:00 horas del viernes 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco. Este será el punto de salida de la movilización conmemorativa.

El recorrido tendrá como destino final la Plaza de la Constitución, por lo que se prevé que varias vialidades del Centro Histórico registren afectaciones conforme avance el contingente.

El contingente tiene previsto avanzar hacia el Zócalo capitalino./Especial

Esta será la ruta hacia el Zócalo de CDMX

De acuerdo con la ruta prevista, los participantes saldrán de Tlatelolco y avanzarán por Eje Central Lázaro Cárdenas, una de las principales vialidades que podría presentar cierres durante la movilización.

Posteriormente, el contingente continuará hacia la zona del Centro Histórico, con paso por 5 de Mayo, para finalmente llegar al Zócalo de la CDMX. También podrían registrarse afectaciones en calles como Francisco I. Madero.