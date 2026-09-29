Este viernes 2 de octubre de 2026, colectivos estudiantiles, docentes y organizaciones sociales realizarán una marcha en la Ciudad de México para conmemorar 58 años de los acontecimientos de Tlatelolco.
¿Por qué el 2 de octubre sigue tan presente en México a 58 años de Tlatelolco?
La convocatoria principal fue realizada por el Comité 68 ProLibertades Democráticas, que llamó a concentrarse en la Plaza de las Tres Culturas, desde donde comenzará la movilización rumbo al Zócalo capitalino.
¿A qué hora y dónde inicia la marcha del 2 de octubre?
La concentración está programada para las 16:00 horas del viernes 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco. Este será el punto de salida de la movilización conmemorativa.
El recorrido tendrá como destino final la Plaza de la Constitución, por lo que se prevé que varias vialidades del Centro Histórico registren afectaciones conforme avance el contingente.
Esta será la ruta hacia el Zócalo de CDMX
De acuerdo con la ruta prevista, los participantes saldrán de Tlatelolco y avanzarán por Eje Central Lázaro Cárdenas, una de las principales vialidades que podría presentar cierres durante la movilización.
Posteriormente, el contingente continuará hacia la zona del Centro Histórico, con paso por 5 de Mayo, para finalmente llegar al Zócalo de la CDMX. También podrían registrarse afectaciones en calles como Francisco I. Madero.
Para quienes necesiten desplazarse por la zona, entre las alternativas viales señaladas se encuentran Avenida Chapultepec, Avenida de los Insurgentes, Dr. Río de la Loza, Eje 1 Oriente, Manuel González y José María Izazaga.