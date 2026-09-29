Después de una complicada historia detrás de cámaras, y un exitoso estreno en cines Coyote vs. Acme finalmente llegó al formato digital y los fans de los Looney Tunes ya pueden prepararse para verla desde casa

La historia de Coyote vs. Acme tuvo varios obstáculos antes de llegar al público. La película estuvo a punto de quedar archivada por Warner Bros., pero posteriormente Ketchup Entertainment adquirió los derechos y consiguió llevarla a los cines.

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Ahora, la cinta protagonizada por Will Forte, Lana Condor y John Cena da el siguiente paso en su recorrido comercial: este 29 de septiembre comenzó su lanzamiento en plataformas digitales VOD para compra y renta en algunos mercados.

Wile E. Coyote protagoniza esta nueva aventura inspirada en los clásicos personajes de Looney Tunes./Especial

¿Cuánto cuesta Coyote vs. Acme y dónde se puede ver?

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La película está disponible para compra y renta digital a través de Prime Video y otras tiendas especializadas. En Estados Unidos, el precio indicado es de 24.99 dólares para comprarla y 19.99 dólares para rentarla; para la renta, los usuarios tienen 30 días para comenzar a verla y 48 horas una vez que inician la reproducción.

La cinta mezcla animación y live-action y cuenta la historia de Wile E. Coyote, quien, cansado de que los productos de Acme terminen causándole accidentes, decide llevar a la compañía ante los tribunales con ayuda de un abogado interpretado por Will Forte. John Cena y Lana Condor también forman parte del elenco.

Coyote vs. Acme finalmente llegó al formato digital después de una complicada historia detrás de su estreno./Especial

¿Cuándo llegará Coyote vs. Acme a México?

Para el público mexicano, la llegada al formato digital está programada para el 29 de octubre de 2026, de acuerdo con información difundida por Zima Entertainment, distribuidora de la película en México. La cinta llegará después de su paso por los cines nacionales, donde se estrenó el 27 de agosto.