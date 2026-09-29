Matthew Perry será recordado en el nuevo documental de Netflix, que explorará distintos aspectos de su vida / Captura de pantalla

El tráiler de ‘The One About Matthew Perry’ muestra testimonios de familiares y amigos, además de fotografías y videos inéditos del actor de ‘Friends’

A casi tres años de la muerte de Matthew Perry, Netflix presentó el primer tráiler de The One About Matthew Perry, una serie documental de tres partes que buscará mostrar aspectos de la vida del actor que permanecieron alejados de los reflectores.

Matthew Perry alcanzó fama mundial gracias a su papel de Chandler Bing en la serie ‘Friends’ / Redes Sociales

La producción recorrerá diferentes etapas de la trayectoria del intérprete de Chandler Bing en Friends, desde su llegada a Hollywood y el éxito que alcanzó con la famosa sitcom, hasta las dificultades personales que enfrentó durante varios años.

El adelanto, de aproximadamente dos minutos, combina imágenes de archivo con testimonios de personas cercanas al actor, entre ellas su hermana, Mia Perry Bowick, además de amigos y colaboradores que compartieron distintas etapas de su vida.

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¿Qué muestra el tráiler sobre Matthew Perry?

Uno de los aspectos que aborda el avance es la manera en que Perry vivió el éxito después de convertirse en una estrella mundial gracias a Friends. El documental busca mostrar la diferencia entre la imagen pública del actor y las experiencias personales que atravesó lejos de las cámaras.

Su hermana Mia Perry Bowick habla sobre algunos de los momentos más difíciles de la vida del intérprete y recuerda la sensación de soledad que, según relata, llegó a experimentar.

El documental ‘The One About Matthew Perry’ mostrará imágenes y videos inéditos del actor de ‘Friends’ / Captura de pantalla

Otro de los temas centrales será su lucha contra las adicciones. Perry habló públicamente sobre este proceso durante los últimos años de su vida y también plasmó parte de sus experiencias en sus memorias.

La producción retomará sus diferentes intentos por mantenerse sobrio y los tratamientos a los que recurrió a lo largo de los años. Según la información presentada sobre el documental, el actor llegó a ingresar a rehabilitación en numerosas ocasiones y destinó una importante cantidad de dinero a sus esfuerzos por superar sus problemas de adicción.

¿Quiénes participan en el documental?

Además de Mia Perry Bowick, The One About Matthew Perry contará con testimonios de personas que tuvieron una relación cercana con el actor.

Entre los participantes se encuentran David Pressman y Roger Castillo, amigos cercanos de Perry; Warren Littlefield, expresidente de NBC, y Jeff Strauss, guionista de la primera temporada de Friends.

Familiares, amigos y colaboradores de Matthew Perry participarán con testimonios en la producción de Netflix / Captura de pantalla

El documental también tendrá acceso a fotografías y videos inéditos provenientes del archivo privado de la familia Perry, con los que se pretende mostrar momentos de su vida que no habían sido vistos públicamente.

Warren Littlefield recordará parte del proceso que llevó a Perry a conseguir el papel de Chandler Bing, mientras que Jeff Strauss hablará sobre la creación y desarrollo del personaje durante los primeros episodios de la serie.

Hasta ahora, Netflix no ha confirmado la participación de Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc o David Schwimmer, compañeros de Perry en Friends.

¿Cuándo se estrena el documental de Matthew Perry?

The One About Matthew Perry llegará a Netflix el 27 de octubre de 2026 y estará conformado por tres episodios. La fecha de lanzamiento será un día antes del tercer aniversario de la muerte del actor.

La serie fue dirigida por Mary Robertson, ganadora del Emmy, y producida por Maxine Productions, compañía perteneciente a Sony Pictures Television.