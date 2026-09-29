Seis estudiantes de la UAEM han sido asesinados en 2026: estos son los casos que han conmocionado a Morelos

Christian Shamed y Gael, estudiantes de la Preparatoria Número 2 de la UAEM, fueron asesinados en Cuernavaca./@isa_figueroa

Los homicidios de Christian Shamed y Gael, ambos de 17 años, elevaron a seis el número de estudiantes de la UAEM asesinados durante 2026; las investigaciones continúan abiertas

La comunidad de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) atraviesa un nuevo episodio de violencia luego del asesinato de dos estudiantes de la Preparatoria Número 2, ocurrido el 26 de septiembre en la colonia Chulavista, en Cuernavaca. Con este doble homicidio, suman seis alumnos de la institución asesinados durante 2026.

Podría interesarte Contra Universidades españolas reforzarán evaluación de riesgos en intercambios tras feminicidio de Claudia Tacoronte

Los casos corresponden a Kimberly Joselin Ramos Beltrán, Karol Toledo Gómez, Michelle Itzayana Fuentes Calderón, Claudia Tacoronte Aguilera, Christian Shamed y Gael. Las investigaciones de los distintos homicidios avanzan por separado y, hasta ahora, no existe información pública que establezca que todos estén relacionados entre sí o que tengan un mismo móvil.

Christian y Gael fueron asesinados en Cuernavaca

La noche del 26 de septiembre, Christian Shamed y Gael, ambos de 17 años, se encontraban con otros jóvenes en la colonia Chulavista, cuando fueron atacados con armas de fuego. Los dos estudiantes murieron en el lugar y otro adolescente resultó herido; un cuarto joven que estaba con ellos salió ileso.

La Fiscalía General del Estado de Morelos inició las investigaciones para esclarecer el doble homicidio y señaló que se agotarán las líneas de investigación. Entre las versiones difundidas se encuentra un posible intento de robo de las motocicletas en las que viajaban, pero esta hipótesis no ha sido confirmada por la Fiscalía. Tampoco se han reportado personas detenidas por este ataque.

Los otros cuatro casos registrados durante 2026

El primer caso mencionado en el recuento corresponde a Kimberly Joselin Ramos Beltrán, estudiante de la Facultad de Contaduría, Administración e Informática, cuyo cuerpo fue localizado en marzo, diez días después de que fuera reportada como desaparecida. En ese caso fue detenido su novio, también estudiante de la UAEM. Días después fue localizada sin vida Karol Toledo Gómez, estudiante de Derecho, cuyo caso continúa bajo investigación sin personas detenidas.

En mayo desapareció Michelle Itzayana Fuentes Calderón, de 15 años, estudiante de bachillerato, cuyo cuerpo fue localizado posteriormente en Tepoztlán. El 12 de septiembre fue asesinada Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española que realizaba un intercambio académico en la UAEM; la Fiscalía de Morelos investiga este último caso como feminicidio y detuvo a un presunto responsable.