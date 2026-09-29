Dos estudiantes fueron trasladadas a hospitales luego de presentar síntomas de intoxicación durante la jornada escolar

Dos alumnas de la Secundaria Número 7 Fray Servando Teresa de Mier, en Monterrey, fueron hospitalizadas luego de presentar síntomas de intoxicación tras el presunto consumo de una sustancia dentro del plantel. El hecho ocurrió durante el horario de clases y generó la movilización de servicios de emergencia.

Estudiantes resultan intoxicadas, un caso ocurrió en una secundaria de Monterrey / Captura de pantalla

Los primeros reportes señalan que varias estudiantes ingresaron durante el receso a uno de los baños de la escuela, ubicada en la colonia Martínez. Una de ellas habría llevado una sustancia que habría tomado de la habitación de sus padres para compartirla con otras compañeras.

¿Qué ocurrió dentro de la secundaria?

Las versiones preliminares señalan que entre cuatro y cinco alumnas habrían ingresado al sanitario para consumir la sustancia. Posteriormente, dos menores comenzaron a presentar síntomas que requirieron atención médica, por lo que fueron trasladadas a diferentes hospitales para recibir valoración.

Autoridades investigan el origen de la sustancia / Licencia CC

De momento, la sustancia no ha sido identificada, aunque las autoridades deberán establecer mediante las investigaciones correspondientes qué fue lo que consumieron las estudiantes.

Autoridades investigan el caso