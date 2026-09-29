María José y Paty Cantú fueron señaladas por Gala Montes en una nueva polémica relacionada con la música / @Gala Montes

La actriz cuestionó las similitudes entre el nuevo tema de La Josa y ‘La Mala’, canción de su actual etapa musical

Gala Montes volvió a generar controversia en redes sociales luego de señalar públicamente a María José y Paty Cantú por un supuesto plagio relacionado con la canción La mala del cuento, reciente lanzamiento de La Josa.

La actriz cuestionó el lanzamiento de ‘La mala del cuento’, interpretado por María José / Redes Sociales

A través de sus historias de Instagram, la actriz comparó el tema de María José con La Mala, canción que forma parte de su actual etapa musical y que fue estrenada durante agosto de 2026. De acuerdo con Montes, existen similitudes entre ambas propuestas que le hicieron cuestionar el origen del nuevo sencillo.

El señalamiento también involucró a Paty Cantú, con quien Gala había mantenido una relación cercana después de su participación en La Casa de los Famosos México. Incluso, ambas llegaron a compartir escenario luego de que la compositora mostrara públicamente su respaldo al proyecto musical de la actriz.

“En esta ocasión le va a tocar su media hora de karate a ‘La Josa’ y a Paty Cantú”, expresó Gala al comenzar sus declaraciones. La actriz también afirmó que intentó comunicarse en distintas ocasiones con Paty Cantú, aunque aseguró que no obtuvo respuesta.

¿Qué dijo Gala Montes sobre ‘La mala del cuento’?

La controversia surgió principalmente por los conceptos de los títulos y las canciones. Mientras La Mala, de Gala Montes, aborda las etiquetas negativas que la cantante ha recibido públicamente, La mala del cuento, interpretada por María José, fue lanzada oficialmente el 24 de septiembre.

“Hicieron una canción que se llama ‘La mala del cuento’, la cual se parece mucho a ‘La mala’ [...] Me parece una copia de lo que yo vengo trabajando ya mucho tiempo. Yo con pruebas”, declaró Montes.

En los créditos oficiales del nuevo sencillo de María José aparecen como compositores Paty Cantú, Stefano Vieni y Safree. De acuerdo con la descripción difundida por el equipo de la intérprete, la canción plantea una ruptura desde la perspectiva de una persona que reconoce haber cometido errores dentro de una relación.

Gala Montes señaló públicamente a María José y Paty Cantú por las similitudes que encontró entre sus canciones / Redes Sociales

Los señalamientos de Gala no se limitaron a las características de ambas canciones. La actriz también cuestionó el respaldo que, según su versión, María José le habría mostrado durante su participación en La Casa de los Famosos México.

“A mí ‘La Josa’ la verdad nunca me apoyó”, aseguró Montes. Según su relato, la cantante habría cambiado su postura después del lanzamiento de Tacara y posteriormente habría realizado comentarios negativos sobre su desempeño musical.

Gala Montes recuerda su cercanía con ambas cantantes

Las declaraciones contrastan con algunos encuentros que las artistas tuvieron anteriormente. Durante la participación de Gala en el reality, María José acudió al programa y compartió escenario con ella.

Gala Montes recordó la relación que mantuvo con Paty Cantú y María José durante su participación en ‘La Casa de los Famosos México’ / Especial

Por otro lado, Paty Cantú llegó a invitar a Montes a interpretar Prefiero ser su amante, tema escrito por Cantú y que se hizo popular en la voz de María José.