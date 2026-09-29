El felino fue localizado después de varios días de búsqueda en una zona rural de La Barca, Jalisco

Una tigresa de Bengala que deambulaba por una zona de cultivos en La Barca, Jalisco, fue capturada durante la madrugada del lunes 28 de septiembre, luego de varios días de búsqueda. El ejemplar había sido reportado por la depredación de ganado bovino en comunidades de la región, lo que llevó a las autoridades a desplegar un operativo especial.

El felino atacaba ganado en la zona rural / RRSS

La alerta comenzó durante el fin de semana, cuando autoridades federales y municipales recibieron reportes sobre la presencia del felino en las inmediaciones de las comunidades de La Providencia y San José de las Moras. Durante el operativo se realizaron recorridos terrestres y vigilancia con drones equipados con cámaras térmicas para ubicar a la tigresa.

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¿Cómo fue localizado el felino?

La búsqueda involucró a elementos de Protección Civil y Bomberos de La Barca, además de corporaciones de municipios cercanos como Zapotlán del Rey, Poncitlán, Jamay y Ocotlán. La Unidad Estatal de Protección Civil de Jalisco también participó en las labores para evitar que el animal continuara desplazándose por las zonas rurales.

La tigresa quedó bajo resguardo de especialistas / Captura de pantalla

Como parte de la estrategia, la Unidad de Rescate de Fauna Silvestre de Tlajomulco proporcionó una trampa especializada, que fue trasladada y colocada en un punto considerado adecuado para la captura. El operativo se mantuvo durante varias horas hasta que finalmente se logró asegurar al ejemplar sin reportes de personas lesionadas.

Tigresa queda bajo resguardo

De acuerdo con las autoridades, se trata de una hembra de aproximadamente 100 kilogramos. Tras ser capturada, especialistas la trasladaron a las instalaciones de la Unidad de Rescate de Fauna Silvestre de Tlajomulco, donde quedó bajo resguardo y a disposición de la autoridad federal.

“Es una hembra de aproximadamente 100 kilos, de aproximadamente un año y medio de edad, no podemos diagnosticar muy bien la edad, pero por el tipo de dentadura que tiene es un animal adulto; se encuentra aparentemente bien y en los próximos días tendremos más información en cuanto a su estado de salud con sus estudios sanguíneos”, detalló el biólogo y director de la Unidad de Acopio y Salud Animal Municipal (UNASAM).