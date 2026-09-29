Después de cinco años de silencio, Yoseline Hoffman decidió contar su versión de una de las etapas más difíciles de su vida

Tras largos cinco años de mantener silencio sobre una de las etapas más difíciles de su vida, Yoseline Hoffman, conocida como YosStop, decidió contar su historia en Cancelada, encarcelada. El libro llegó a las librerías en septiembre de 2026 y reúne recuerdos, reflexiones y parte del diario que escribió durante su estancia en prisión.

Yoseline Hoffman contó su experiencia en prisión / @justyoss

La creadora de contenido explicó en redes sociales que durante mucho tiempo tuvo miedo de hablar y recordar lo ocurrido. Ahora, asegura que escribir también representó una forma de procesar lo vivido y reconstruir su identidad. “Por fin salió mi libro”, escribió al anunciar la publicación, acompañando el mensaje con una explicación sobre el origen de la obra.

YosStop cuenta su experiencia en prisión

El libro aborda el proceso que comenzó en junio de 2021, cuando Hoffman fue ingresada al penal femenil de Santa Martha Acatitla. Según la información editorial, permaneció cinco meses en prisión y posteriormente recuperó su libertad. En enero de 2025 fue absuelta de los cargos que enfrentaba.

“Cancelada, encarcelada” reúne su historia personal / @justyoss

Hoffman explica que su historia no termina con la salida de prisión. En las páginas de Cancelada, encarcelada habla de los cambios que enfrentó al regresar a casa, retomar sus actividades y acostumbrarse nuevamente a decisiones tan cotidianas como dormir, salir o caminar. El relato también aborda su familia, maternidad, terapia y reinserción social.

Cinco años después, recupera su voz

Uno de los elementos esenciales de la publicación es el diario que Yoseline escribió durante los cinco meses que permaneció en prisión. El texto se complementa con reflexiones escritas años después, cuando pudo mirar aquella etapa desde otra perspectiva y hablar de las consecuencias que tuvo en su vida personal y profesional.

“Durante años, muchas personas contaron versiones de mi historia. Hoy, por fin, puedo contarla yo”, escribió YosStop en su publicación.

La influencer señaló que el libro reúne lo ocurrido antes, durante y después de la prisión, además de sus miedos, pérdidas, preguntas y los momentos que la ayudaron a continuar.