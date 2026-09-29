Dennis Haskins interpretó al recordado Mr. Belding ha fallecido a los 75 años de edad / RRSS

El actor estadounidense murió a los 75 años y dejó una trayectoria marcada por uno de los personajes más recordados de la televisión

La muerte de Dennis Haskins ha colocado a la televisión internacional en luto, el actor estadounidense reconocido principalmente por interpretar al director Richard “Mr. Belding” en Saved by the Bell (Salvados por la campana). Su fallecimiento, a los 75 años, fue confirmado por su representante Jay Schachter, quien destacó la cercanía que el intérprete mantuvo durante años con sus seguidores.

Haskins alcanzó la fama en Salvados por la campana / Captura de pantalla

"Es una pérdida trágica. Todos queríamos al Sr. Belding, y quienes tuvimos la oportunidad de conocer a Dennis, lo queríamos aún más. Era una gran persona y amaba, de verdad que amaba, a sus fans. Siempre tenía tiempo para ellos, sin importar nada", reveló su representante.

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Haskins nació en Chattanooga, Tennessee, y comenzó su carrera en televisión antes de alcanzar la fama con la serie juvenil. En 1988 interpretó por primera vez a Belding en Good Morning, Miss Bliss, producción que posteriormente dio paso a Saved by the Bell. El personaje se convirtió en una de las figuras centrales del universo de Bayside High.

Mr. Belding, su personaje más recordado

Entre 1989 y 2000, Haskins retomó el papel de Richard Belding en distintas producciones relacionadas con la franquicia, incluida Saved by the Bell: The New Class. Durante años compartió pantalla con actores como Mark-Paul Gosselaar, Mario Lopez, Tiffani Thiessen, Elizabeth Berkley y Dustin Diamond, formando parte de una serie que marcó a una generación de espectadores.

El intérprete fue una figura de la televisión estadounidense / RRSS

El personaje de Mr. Belding era el director de Bayside High y con frecuencia aparecía como la autoridad que intentaba controlar las ocurrencias de Zack Morris y sus compañeros. Su conocida frase “Hey, hey, hey, what is going on here?” se convirtió en uno de los momentos reconocidos de la serie y quedó asociada durante décadas con el actor.

Una carrera más allá de Salvados por la campana

Aunque Mr. Belding fue su papel más popular, Dennis Haskins tuvo una extensa carrera en televisión. Antes y después de Saved by the Bell, participó en producciones como The Dukes of Hazzard, Magnum, P.I., The Twilight Zone, The West Wing, Mad Men, How I Met Your Mother y New Girl, además de numerosos trabajos como actor invitado y de voz.