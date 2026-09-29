Abelito defiende a su mamá y responde a la polémica con Naim Darrechi

Abelito reaccionó a la polémica que surgió durante su fiesta de cumpleaños / @el_abelito_oficial

El influencer reaccionó a los videos que provocaron críticas durante su fiesta de cumpleaños

El cumpleaños de Abelito terminó envuelto en una polémica después de que en redes sociales circularan videos grabados durante la celebración del pasado 27 de septiembre. En las imágenes aparece Naim Darrechi junto a la madre del influencer, situación que desató múltiples críticas y señalamientos de un presunto acoso. Esta controversia rápidamente escaló entre los seguidores del creador de contenido.

Abelito defendió a su mamá ante la polémica / @el_abelito_oficial

La fiesta se realizó en el club nocturno El Palomazo, donde Abelito decidió mantener abierta la celebración para amigos, familiares, seguidores y otras personas. De acuerdo con versiones publicadas sobre el caso, Darrechi y el modelo Agustín Fernández no habrían sido invitados directamente por el cumpleañero.

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Ante ello, los videos de la noche provocaron que usuarios cuestionaran la manera en que algunos asistentes interactuaron con la madre de Abelito.

Abelito responde a la polémica

Después de que las imágenes comenzaron a difundirse, Abelito utilizó sus historias de Instagram para fijar su postura. Sin mencionar directamente a Naim Darrechi, escribió: “No apruebo el tipo de situaciones donde le falten el respeto a mis amigos y mi familia”. También explicó que había dejado abierta la invitación para agradecer el apoyo que ha recibido durante su carrera y no para que otras personas buscaran protagonismo.

El influencer fue más contundente al hablar de lo que ocurrió durante la celebración. “Gracias a Dios no actué como me hubiera gustado haberlo hecho”, expresó, dejando entrever el nivel de molestia que le provocaron los acontecimientos.

Naim Darrechi fue señalado por un video de la fiesta de Abelito / Especial

Abelito también reconoció que su equipo intervino para mantener la situación bajo control y evitar que el conflicto escalara dentro del lugar.

La polémica crece en redes sociales

A través de redes sociales, los usuarios comenzaron a compartir diferentes fragmentos de la fiesta y a cuestionar el comportamiento mostrado en los videos. En esas grabaciones Naim Darrechi aparece bailando muy cerca de la madre de Abelito; sin embargo, también precisó que no existe una declaración pública de ella en la que asegure haberse sentido acosada.

El influencer habló sobre lo ocurrido en su cumpleaños / @el_abelito_oficial

Por ello, el señalamiento permanece como una acusación surgida a partir de las imágenes y comentarios en redes.