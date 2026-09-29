El huracán Polo tocó tierra en Baja California Sur durante la madrugada de este martes 29 de septiembre, acompañado de fuertes vientos y oleaje elevado / CUARTOSCURO

El ciclón impactó Baja California Sur durante la madrugada con fuertes vientos y oleaje, mientras en otros puntos del país se reportaron víctimas, evacuaciones y daños provocados por las lluvias

El huracán Polo tocó tierra durante la madrugada de este martes 29 de septiembre en Baja California Sur, donde provocó fuertes lluvias, oleaje elevado, cortes de electricidad e inundaciones en algunas zonas.

El fenómeno ingresó cerca de Las Barrancas, en la costa occidental de la entidad, con vientos sostenidos de entre 150 y 170 kilómetros por hora y ráfagas que alcanzaron hasta 200 kilómetros por hora. Además, se registró un oleaje de entre 7 y 9 metros.

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Uno de los puntos afectados fue Puerto San Carlos, localidad de aproximadamente 6 mil habitantes, donde el avance del agua obligó a algunas familias a trasladarse a refugios, mientras otras personas decidieron abandonar la zona por sus propios medios.

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La fuerza del mar también rompió varios tramos de una barrera de arena que servía como contención. Ante esta situación, habitantes colocaron tablones y sacos de arena en las entradas de sus viviendas para intentar evitar el ingreso del agua.

Elementos de la Marina y otros cuerpos de emergencia realizaron recorridos en la zona para solicitar a la población que se trasladara a lugares seguros. En tanto, algunos habitantes permanecieron en un albergue instalado en una escuela secundaria, donde se contaba con agua y alimentos.

Las fuertes lluvias y el oleaje provocado por Polo ocasionaron inundaciones y daños en distintas zonas de Baja California Sur / Captura de pantalla

Polo también dejó víctimas en Jalisco

Los efectos asociados al huracán también alcanzaron otros puntos del Pacífico mexicano. En Jalisco, dos menores de 3 y 12 años murieron luego de que una creciente súbita arrastrara la vivienda en la que se encontraba una familia de cuatro integrantes, en la comunidad de La Cuesta, municipio de Talpa de Allende.

Los cuerpos de los menores fueron localizados aproximadamente a 700 metros de la vivienda, mientras equipos de emergencia continuaban con la búsqueda de sus padres.

Elementos de emergencia realizaron recorridos en las zonas afectadas por el huracán Polo para apoyar a la población y prevenir mayores riesgos / Especial

Las autoridades también mantenían la vigilancia ante la posibilidad de inundaciones y deslaves debido a las fuertes precipitaciones relacionadas con el sistema.

Cambios en la intensidad de Polo

Antes de tocar tierra, Polo presentó variaciones en su intensidad. El ciclón llegó a ubicarse entre las categorías 2 y 3 de la escala Saffir-Simpson al aproximarse a Baja California Sur, después de haber alcanzado categorías superiores durante su evolución.

Inicialmente, los pronósticos contemplaban que el impacto en territorio mexicano ocurriría como un huracán de menor intensidad.

Habitantes de Puerto San Carlos fueron trasladados a refugios ante el avance del agua y las condiciones generadas por el ciclón / @Christian Ruano

Además de los fuertes vientos, se pronosticaron lluvias de entre 15 y 30 centímetros, con riesgo de inundaciones y deslaves. Como medida preventiva, fueron suspendidas clases y actividades marítimas en distintas zonas, mientras se realizaron cierres de playas y se desplegaron elementos de seguridad y emergencia.

Tras atravesar Baja California Sur, Polo continuaba su desplazamiento hacia el noreste, con dirección a Sonora, mientras las autoridades mantenían la vigilancia sobre sus posibles efectos.