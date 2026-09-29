El huracán Polo tocó tierra durante la madrugada de este martes 29 de septiembre en Baja California Sur, donde provocó fuertes lluvias, oleaje elevado, cortes de electricidad e inundaciones en algunas zonas.
El fenómeno ingresó cerca de Las Barrancas, en la costa occidental de la entidad, con vientos sostenidos de entre 150 y 170 kilómetros por hora y ráfagas que alcanzaron hasta 200 kilómetros por hora. Además, se registró un oleaje de entre 7 y 9 metros.
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Uno de los puntos afectados fue Puerto San Carlos, localidad de aproximadamente 6 mil habitantes, donde el avance del agua obligó a algunas familias a trasladarse a refugios, mientras otras personas decidieron abandonar la zona por sus propios medios.
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La fuerza del mar también rompió varios tramos de una barrera de arena que servía como contención. Ante esta situación, habitantes colocaron tablones y sacos de arena en las entradas de sus viviendas para intentar evitar el ingreso del agua.
Elementos de la Marina y otros cuerpos de emergencia realizaron recorridos en la zona para solicitar a la población que se trasladara a lugares seguros. En tanto, algunos habitantes permanecieron en un albergue instalado en una escuela secundaria, donde se contaba con agua y alimentos.
Polo también dejó víctimas en Jalisco
Los efectos asociados al huracán también alcanzaron otros puntos del Pacífico mexicano. En Jalisco, dos menores de 3 y 12 años murieron luego de que una creciente súbita arrastrara la vivienda en la que se encontraba una familia de cuatro integrantes, en la comunidad de La Cuesta, municipio de Talpa de Allende.
Los cuerpos de los menores fueron localizados aproximadamente a 700 metros de la vivienda, mientras equipos de emergencia continuaban con la búsqueda de sus padres.
Las autoridades también mantenían la vigilancia ante la posibilidad de inundaciones y deslaves debido a las fuertes precipitaciones relacionadas con el sistema.
Cambios en la intensidad de Polo
Antes de tocar tierra, Polo presentó variaciones en su intensidad. El ciclón llegó a ubicarse entre las categorías 2 y 3 de la escala Saffir-Simpson al aproximarse a Baja California Sur, después de haber alcanzado categorías superiores durante su evolución.
Inicialmente, los pronósticos contemplaban que el impacto en territorio mexicano ocurriría como un huracán de menor intensidad.
Además de los fuertes vientos, se pronosticaron lluvias de entre 15 y 30 centímetros, con riesgo de inundaciones y deslaves. Como medida preventiva, fueron suspendidas clases y actividades marítimas en distintas zonas, mientras se realizaron cierres de playas y se desplegaron elementos de seguridad y emergencia.
Tras atravesar Baja California Sur, Polo continuaba su desplazamiento hacia el noreste, con dirección a Sonora, mientras las autoridades mantenían la vigilancia sobre sus posibles efectos.
De manera paralela, también se daba seguimiento a Rachel, otra tormenta tropical con posibilidades de intensificarse durante los siguientes días.