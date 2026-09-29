Muere Concepción Márquez, actriz de ‘María la del Barrio’ y ‘Amanecer’, a los 82 años

La primera actriz tuvo una trayectoria en teatro, cine y televisión; en 2018 fue nominada al Ariel por su trabajo en ‘Cría Puercos’

Concepción Márquez Cesarano, actriz reconocida por sus participaciones en producciones como María la del Barrio y Amanecer, falleció a los 82 años. La Asociación Nacional de Actores (ANDA) confirmó la noticia durante la tarde del 28 de septiembre.

La actriz también formó parte de producciones cinematográficas como ‘¡Qué despadre!’, ‘Locas por el cambio’ y ‘La Zona’ / Televisa

La organización dio a conocer el fallecimiento mediante una publicación en Instagram, en la que recordó la trayectoria de la intérprete en los escenarios, el cine y la televisión, además de expresar sus condolencias a familiares, amigos y compañeros.

“La Asociación Nacional de Actores lamenta profundamente el fallecimiento de nuestra compañera Concepción Márquez, miembro de nuestro Sindicato. Actriz de amplia y destacada trayectoria en teatro, cine y televisión. Una primera actriz entrañable que dedicó su vida a los escenarios de nuestro país. Nuestras más sinceras condolencias a sus familiares, amigos y compañeros. Descanse en paz”, expresaron.

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Hasta el momento, el comunicado de la ANDA no dio a conocer cuál fue la causa de muerte de la actriz ni proporcionó mayores detalles sobre su deceso.

¿Quién era Concepción Márquez?

Concepción Márquez construyó una carrera artística que abarcó diferentes ámbitos de la industria. En televisión formó parte de María la del Barrio, donde interpretó a una de las vecinas de ‘Agripina’, personaje interpretado por Carmen Salinas.

La actriz Concepción Márquez tuvo una trayectoria que abarcó teatro, cine y televisión / Redes Sociales

También apareció en Amanecer, producción en la que dio vida a ‘Trinidad’, además de participar en proyectos como Senda Prohibida, Cada quien su santo, Lo que callamos las mujeres, Agua y Aceite y Enamórate.

Su trayectoria también llegó al cine con películas como ¡Qué despadre!, Locas por el cambio, El viaje de la nonna y La Zona. En 2018 recibió una nominación al Premio Ariel en la categoría de Mejor Actriz por su trabajo en Cría Puercos.

Antes de dedicarse de lleno a la actuación, Márquez Cesarano trabajaba en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Su acercamiento al teatro ocurrió después de que una profesora de la UNAM presentara una obra; posteriormente se realizó una convocatoria a la que decidió presentarse.

En 2018, Concepción Márquez fue nominada al Ariel como Mejor Actriz por ‘Cría Puercos’ / Redes Sociales