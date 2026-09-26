Un turista mexicano de 66 años murió durante una visita a Machu Picchu. / iStock

El visitante de 66 años se encontraba recorriendo la ciudadela inca cuando presentó una descompensación; autoridades activaron los protocolos de atención

Un turista mexicano de 66 años murió durante una visita a Machu Picchu, en Perú, luego de sufrir una descompensación mientras realizaba fotografías en una de las zonas de la famosa ciudadela inca.

La Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Cusco informó que el visitante fue identificado como Álvaro Sánchez Pérez, de nacionalidad mexicana. El hecho ocurrió aproximadamente a las 09:25 horas del viernes 25 de septiembre, tiempo local, cuando recorría la parte alta del sector Andenes.

¿Qué le pasó al turista mexicano en Machu Picchu?

De acuerdo con la información oficial, Álvaro Sánchez Pérez se encontraba tomando fotografías en una plataforma correspondiente a la Ruta 02 cuando sufrió una descompensación durante su recorrido por el sitio arqueológico.

Tras reportarse la emergencia, personal del Parque Arqueológico Nacional de Machu Picchu acudió para brindarle asistencia inmediata y notificó al personal de salud de la clínica ubicada en el ingreso a la ciudadela, así como a la Policía Nacional del Perú (PNP).

Luego de la evaluación correspondiente, las autoridades confirmaron que el visitante mexicano ya no presentaba signos vitales.

“Luego de la evaluación correspondiente, se constató que el visitante no presentaba signos de vida”, señaló la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco.

El visitante mexicano sufrió una descompensación mientras recorría Machu Picchu. / iStock

Ministerio Público de Perú fue notificado del fallecimiento

Tras confirmarse la muerte del turista, el caso fue puesto en conocimiento del Ministerio Público de Perú para llevar a cabo los procedimientos correspondientes y continuar con las diligencias establecidas por la ley.

Hasta el momento, las autoridades no han informado una causa médica específica que explique la descompensación que sufrió el mexicano, por lo que no se ha establecido públicamente qué provocó su fallecimiento.

La DDC de Cusco, organismo adscrito al Ministerio de Cultura peruano, expresó además sus condolencias a los familiares y allegados de Álvaro Sánchez Pérez.