¡Tragedia en Tláhuac! Caballo es atropellado en carretera y moviliza a la Brigada de Vigilancia Animal

La Brigada de Vigilancia Animal resguardó al caballo tras ser atropellado en Tláhuac. / SSC

El ejemplar fue localizado lesionado sobre la carretera Santa Catarina y trasladado a instalaciones de la Brigada de Vigilancia Animal para recibir atención veterinaria

Un caballo resultó herido tras ser atropellado en la alcaldía Tláhuac, Ciudad de México, por lo que elementos de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron para resguardarlo y brindarle atención.

El hecho ocurrió sobre la carretera Santa Catarina, donde policías capitalinos encontraron al ejemplar con diversas lesiones luego de haber sido impactado por un vehículo.

De acuerdo con la información proporcionada por la SSC, se trata de un caballo macho, alazán, de aproximadamente un año y seis meses de edad.

El caballo fue localizado herido sobre la carretera Santa Catarina, en Tláhuac. / SSC

¿Qué pasó con el caballo atropellado en Tláhuac?

Tras recibir el reporte, personal de la Brigada de Vigilancia Animal se trasladó al sitio para revisar las condiciones del animal.

Los especialistas determinaron que el caballo presentaba múltiples lesiones, por lo que fue necesario realizar las maniobras correspondientes para ponerlo a salvo y trasladarlo a un lugar donde pudiera recibir atención.

Especialistas brindaron atención veterinaria al caballo después del atropellamiento. / SSC

¿A dónde llevaron al caballo después del atropellamiento?

Después de las labores de rescate, el equino fue trasladado a las instalaciones de la Brigada de Vigilancia Animal ubicadas en Xochimilco.

Ahí permanecerá bajo resguardo y será valorado por médicos veterinarios zootecnistas, quienes determinarán las condiciones en las que se encuentra y la atención que requiere.