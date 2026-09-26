¿Dónde está la báscula? Graban a vendedor de tianguis pesando productos debajo de su puesto

El comerciante fue grabado mientras realizaba movimientos debajo de su puesto para aparentemente pesar frutas y verduras

Un video difundido en redes sociales puso bajo la lupa la manera en la que un vendedor de frutas y verduras realiza el supuesto pesaje de sus productos en un tianguis, pues en las imágenes no se alcanza a observar la báscula que presuntamente utiliza para calcular cuánto debe entregar a sus clientes.

La grabación comenzó a circular esta semana y rápidamente llamó la atención de internautas, quienes bautizaron la peculiar maniobra como la “báscula fantasma” o “báscula invisible”, debido a que el instrumento de medición no aparece a simple vista.

Aunque el comportamiento del comerciante despertó sospechas entre usuarios, el video no permite confirmar por sí mismo que los compradores hayan recibido menos producto del que pagaron.

En el video no se alcanza a observar una báscula. / RS

¿Qué hace el vendedor con la supuesta “báscula fantasma”?

En las imágenes se observa al comerciante atendiendo su puesto de frutas y verduras. Cuando llega el momento de calcular el peso de la mercancía, toma las bolsas y realiza movimientos debajo de la mesa, fuera de la vista de las personas que están comprando.

Posteriormente vuelve a colocar los productos sobre el puesto y continúa con la venta. Precisamente esta acción fue la que despertó dudas entre quienes observaron la grabación, pues no se aprecia claramente algún instrumento que permita al cliente comprobar el peso de su compra.

El vendedor fue captado mientras supuestamente pesaba mercancía debajo de su puesto. / RS

¿El vendedor realmente engañaba a sus clientes?

Pese a la polémica provocada por el video, hasta ahora no existe información oficial que confirme que el comerciante estuviera cometiendo un fraude o entregando menos producto del que cobraba.

Tampoco se ha informado cuánto pesaban realmente las bolsas ni cuánto pagaron los compradores. Además, aunque diferentes publicaciones ubican la grabación en Puebla, no se ha precisado públicamente en qué tianguis ocurrieron los hechos.

El caso abrió una conversación en redes sobre la importancia de que los consumidores puedan verificar el peso de los productos que adquieren, especialmente cuando éstos se venden por kilogramo.