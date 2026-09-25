El hijo de Alejandro Fernández se vio obligado a cancelar una presentación en Culiacán / FB: @AlexFdezMusica

Confirmó que padeció influenza y salmonela, además de complicaciones respiratorias y gastrointestinales

Después de varios días de preocupación por su estado de salud, Alex Fernández reapareció públicamente y finalmente explicó qué provocó la emergencia médica que lo llevó al hospital y que lo obligó a cancelar de último momento uno de sus compromisos profesionales. El cantante, hijo de Alejandro Fernández, reveló que enfrentó al mismo tiempo influenza y salmonela, cuadro que se complicó mientras se encontraba cumpliendo compromisos fuera de México.

La situación encendió las alarmas el pasado 15 de septiembre, cuando Alex tenía previsto presentarse durante los festejos por el Grito de Independencia en Culiacán, Sinaloa. Su participación tuvo que ser cancelada debido a su estado de salud y posteriormente se informó que había requerido atención hospitalaria de emergencia.

Alex Fernández reveló que enfrentó al mismo tiempo influenza y salmonela / FB: @AlexFdezMusica

¿Qué le pasó a Alex Fernández?

Ahora que se encuentra nuevamente frente a los medios, el cantante decidió hablar sobre el diagnóstico que recibió y explicar cómo comenzó el problema de salud que terminó por llevarlo al hospital.

“Fue influenza con salmonela”, contó Alex en declaraciones a la prensa.

Fernández explicó que los primeros síntomas aparecieron incluso antes de llegar a Las Vegas, ciudad en la que tenía compromisos profesionales. En un principio el malestar no parecía tener la gravedad que alcanzaría posteriormente, pero conforme transcurrieron los días su condición comenzó a deteriorarse hasta convertirse en un problema que requirió atención médica.

“Pero sí me sentía horrible, y desde Las Vegas ya me sentía mal, poquito antes de Las Vegas, pero se fue haciendo como bola de nieve, me fui como que empeorando bastante conforme pasó el tiempo, y ya para cuando estaba en Estados Unidos me empecé a sentir muy mal”, contó.

De acuerdo con lo explicado posteriormente por el intérprete, la combinación de influenza y salmonela estuvo acompañada por una infección pulmonar y problemas gastrointestinales, situación que terminó complicando considerablemente su estado general.

El cantante tuvo que cancelar su fecha por los festejos por el Grito de Independencia en Culiacán, Sinaloa / FB: @AlexFdezMusica

Alex Fernández tuvo que cancelar concierto en Culiacán

La preocupación entre sus seguidores comenzó el 15 de septiembre, cuando se confirmó que Alex Fernández no podría realizar la presentación que tenía programada en Culiacán como parte de las celebraciones por las Fiestas Patrias.

El cantante se encontraba viajando desde Estados Unidos después de haber cumplido compromisos profesionales en Las Vegas, pero su estado de salud empeoró hasta el punto de que necesitó recibir atención médica. De acuerdo con la información difundida entonces por su equipo, fue trasladado de emergencia a un hospital y permaneció bajo vigilancia médica.

La situación también provocó modificaciones en su traslado. El vuelo privado en el que viajaba desde Las Vegas tuvo que dirigirse a Guadalajara para que pudiera recibir atención médica, ante el deterioro que había presentado durante las horas anteriores.

La cancelación del concierto ocurrió prácticamente de último momento y generó inquietud debido a que, inicialmente, no existía un diagnóstico público que explicara con precisión qué había sucedido con el cantante.

Fernández explicó que los primeros síntomas aparecieron incluso antes de llegar a Las Vegas / FB: @AlexFdezMusica

¿Qué se sabía sobre la salud de Alex Fernández?

Un día después de la emergencia, el equipo de Alex Fernández ofreció una actualización y señaló que el intérprete presentaba una infección respiratoria y gastrointestinal, además de informar que estaba evolucionando favorablemente bajo supervisión de especialistas.

En ese momento todavía no se habían revelado los padecimientos específicos detrás de ambas complicaciones. Fue hasta su reciente reaparición cuando el propio cantante confirmó que los médicos determinaron que atravesaba por influenza y salmonela.