La Megaofrenda UNAM 2026 se instalará en Ciudad Universitaria con motivo del Día de Muertos./especial

La tradicional exhibición de Día de Muertos regresará a Ciudad Universitaria con altares elaborados por la comunidad universitaria

La Megaofrenda UNAM 2026 ya tiene fecha, horario y sede. Como cada año, la Universidad Nacional Autónoma de México reunirá a estudiantes, académicos y visitantes para celebrar una de las tradiciones más representativas de México: el Día de Muertos.

La exhibición permitirá al público recorrer diferentes ofrendas elaboradas por integrantes de la comunidad universitaria. A través de flores de cempasúchil, velas, comida y otros elementos tradicionales, los participantes crearán espacios dedicados a recordar y honrar a las personas que han fallecido.

La explanada del Museo Universum será la sede de la tradicional exhibición de ofrendas./Pexels

¿Cuándo será la Megaofrenda UNAM 2026?

La vigésima novena edición del Festival Universitario de Día de Muertos se realizará del 21 de octubre al 2 de noviembre de 2026. Durante estos días, los visitantes podrán acudir a la exhibición en un horario de 11:00 a 21:00 horas. La actividad estará disponible para estudiantes, docentes, familiares de la comunidad universitaria y público en general, por lo que no será necesario pertenecer a la UNAM para recorrer las instalaciones.

Uno de los principales atractivos de esta celebración es que la entrada será gratuita. El público podrá realizar el recorrido sin costo y conocer las propuestas que los integrantes de la comunidad universitaria prepararon para esta edición. La Megaofrenda forma parte de las actividades con las que la UNAM mantiene vigente la celebración del Día de Muertos, una tradición en la que los altares funcionan como espacios para recordar a familiares, personajes y personas significativas que ya fallecieron.

El público podrá visitar la Megaofrenda del 21 de octubre al 2 de noviembre./Pexels

¿Dónde estará la Megaofrenda de la UNAM?

En 2026, la Megaofrenda regresará a Ciudad Universitaria, aunque tendrá una sede específica: la explanada del Museo Universum, ubicada en la alcaldía Coyoacán, Ciudad de México. El espacio se encuentra cerca de Avenida del Imán y a pocos pasos del Pabellón Nacional de la Biodiversidad, por lo que los visitantes podrán ubicar el punto de la exhibición dentro de la zona universitaria.

La elección de este espacio permitirá concentrar las distintas ofrendas en un mismo recorrido, donde el público podrá observar los altares preparados por la comunidad y acercarse a las expresiones artísticas y culturales relacionadas con esta celebración.

¿Cuál será la temática de la Megaofrenda UNAM 2026?

La edición de este año llevará por nombre “475+ Trayectorias que nos sustentan”, una temática vinculada con la historia de la Universidad y la conmemoración de sus 475 años. El aniversario hace referencia a la fundación de la Real y Pontificia Universidad de México en 1551, antecedente histórico de la actual UNAM. Por ello, la temática de la Megaofrenda busca relacionar la memoria y las trayectorias de quienes han formado parte de la institución con su presente y futuro.

Así, además de la tradición del Día de Muertos, la edición 2026 tendrá un componente de memoria universitaria, al reconocer a las personas que han recorrido las aulas de la institución y contribuido a construir parte de su historia. La Megaofrenda podrá visitarse durante casi dos semanas, desde el 21 de octubre y hasta el 2 de noviembre, por lo que quienes quieran conocer los altares tendrán varios días para acudir a Ciudad Universitaria y disfrutar de esta celebración sin costo.