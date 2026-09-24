¿Adiós al celular en la UNAM? Rector revela qué pasará en bachillerato y licenciatura

Adelanta que su postura es regularlos y no establecer una prohibición general / Magnific

Leonardo Lomelí informó que la Universidad evaluará posibles reglas para limitar el uso de teléfonos durante las clases

Luego de que en México se establecieran nuevas medidas para limitar el uso de celulares y dispositivos digitales en las escuelas, la discusión también llegó a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). El rector Leonardo Lomelí Vanegas confirmó que la institución analizará qué medidas podrían aplicarse en las aulas de bachillerato y licenciatura, aunque dejó claro que por ahora no existe una prohibición general anunciada para estudiantes universitarios.

El planteamiento surge después de que la Secretaría de Educación Pública estableciera medidas diferenciadas para educación básica, media superior y superior. Mientras que en primaria y secundaria se restringirá el uso de celulares durante la jornada escolar salvo excepciones, en bachillerato cada institución podrá establecer reglas propias y en educación superior se promoverá principalmente el uso responsable y seguro, respetando además la autonomía universitaria.

El rector Leonardo Lomelí Vanegas confirmó la posible medida para aulas de bachillerato y licenciatura / FB: @FacultadIngenieriaUNAM

¿La UNAM prohibirá los celulares en bachillerato y licenciatura?

Por ahora, la respuesta es no. Lo que la Universidad estudia es una posible regulación del uso de celulares dentro de las aulas, especialmente durante las horas de clase.

Leonardo Lomelí reconoció que la situación es distinta en licenciatura porque buena parte del alumnado ya es mayor de edad, lo que hace más complejo aplicar una restricción similar a la que se utilizará en niveles de educación básica.

“Lo tendremos que evaluar. Por supuesto es un tema importante, no es tan fácil ya cuando estamos hablando de mayores de edad, pero sí se puede regular el uso en aulas”, consideró.

El rector hizo estas declaraciones al término de la ceremonia por los 110 años de la Facultad de Química, donde fue cuestionado sobre la posibilidad de que la Universidad adopte medidas similares a las anunciadas recientemente para otros niveles educativos.

La UNAM aclaró que por ahora no existe una prohibición anunciada para estudiantes universitarios / Magnific

UNAM apuesta por regular y no por prohibir

Cuando se le preguntó directamente cuál sería el enfoque que preferiría para la Universidad, Lomelí marcó una diferencia clara entre restricción y regulación.

- ¿Apuesta la UNAM por la regulación o por la restricción?- se le cuestionó.

-“Yo apostaría por la regulación, no por la restricción”, aclaró.

Esto significa que, al menos desde la postura expresada por el rector, la intención no sería retirar completamente los dispositivos a los estudiantes, sino establecer condiciones sobre cuándo, dónde y para qué pueden utilizarse dentro de los espacios académicos.

En bachillerato cada institución podrá establecer reglas propias / Magnific

¿Qué pasaría en los bachilleratos de la UNAM?

El caso de los planteles de educación media superior, como la Escuela Nacional Preparatoria y el Colegio de Ciencias y Humanidades, podría tener reglas diferentes a las de licenciatura.

El acuerdo publicado por la SEP establece que en bachillerato se fomentará el uso responsable y seguro de los teléfonos celulares, al mismo tiempo que se limitará su utilización con fines no pedagógicos durante la jornada escolar. Cada institución deberá definir las condiciones específicas mediante procesos de diálogo con su comunidad.

Entre las posibilidades previstas a nivel nacional se encuentran mantener los celulares guardados durante las clases, delimitar horarios y espacios donde puedan utilizarse o, dependiendo de las características de cada plantel, establecer periodos en los que no se permita su uso.

Lo que la Universidad estudia es una posible regulación del uso de celulares dentro de las aulas / Magnific

¿Y qué ocurrirá en licenciatura?

En las facultades y escuelas de nivel superior, el escenario es diferente. La SEP señaló que la educación superior deberá fomentar un uso responsable, seguro y educativo de los dispositivos digitales, pero respetando la autonomía y las características de cada institución.

Precisamente ahí se encuentra uno de los retos mencionados por Lomelí. En licenciatura, la mayoría de los estudiantes son adultos, por lo que una prohibición general resultaría mucho más compleja que en primaria o secundaria.

Por ello, la discusión probablemente estará centrada en regular el uso durante clases, especialmente cuando el celular representa una distracción, pero manteniendo la posibilidad de emplearlo con fines académicos o cuando el docente lo considere necesario.

UNAM llevará el tema al Consejo de Inteligencia Artificial

Leonardo Lomelí adelantó que la próxima semana sostendrá una reunión con el Consejo de Inteligencia Artificial de la UNAM, encuentro en el que también se abordará el tema de los celulares dentro de las aulas.

La decisión tiene sentido debido a que los teléfonos inteligentes ya no funcionan únicamente como dispositivos de comunicación. También permiten acceder a plataformas educativas, herramientas de inteligencia artificial, contenidos académicos, libros digitales y otras aplicaciones que pueden formar parte del proceso de aprendizaje.

Al mismo tiempo, su utilización constante puede convertirse en una distracción, especialmente cuando se usan redes sociales, videojuegos o mensajería durante las clases.

Expertos de la UNAM también piden evitar una prohibición absoluta

La postura del rector coincide con opiniones expresadas recientemente por especialistas del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación (IISUE), quienes han señalado que el uso de celulares en las escuelas debe regularse sin “satanizar” completamente la tecnología.

Los especialistas consideran que existen diferentes modelos posibles, desde restricciones condicionadas hasta regulaciones específicas, y que las decisiones deben tomar en cuenta tanto los riesgos de un uso excesivo como las posibilidades pedagógicas de los dispositivos.

También han señalado que el problema no se limita únicamente a los estudiantes, sino que cualquier política debería contemplar los hábitos digitales de los adultos y docentes dentro de los entornos escolares.