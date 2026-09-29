¿Qué días no hay clases en octubre de 2026? Esto dice el calendario de la SEP

Los alumnos no tendrán clases del viernes 30 de octubre al lunes 2 de noviembre, según el calendario de la SEP./ Pixabay

El calendario escolar 2026-2027 de la SEP contempla una jornada sin clases para alumnos de preescolar, primaria y secundaria durante octubre

Los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria no tendrán clases el viernes 30 de octubre de 2026, de acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP). La suspensión de actividades para los alumnos se debe a la realización de una sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE).

Por lo tanto, las familias podrán considerar desde ahora esa fecha dentro de sus planes, aunque es importante aclarar que el 30 de octubre no es un día festivo oficial. Mientras los estudiantes permanecerán fuera de las aulas, el personal educativo participará en las actividades correspondientes al CTE.

¿Por qué no habrá clases el viernes 30 de octubre?

El calendario de la SEP para el ciclo escolar 2026-2027 contempla ocho sesiones ordinarias del Consejo Técnico Escolar. Las tres correspondientes a 2026 están programadas para los viernes 25 de septiembre, 30 de octubre y 27 de noviembre; las cinco restantes se realizarán durante 2027.

El calendario SEP 2026-2027 marca el viernes 30 de octubre como día sin clases para los alumnos./ SEP

La fecha del 30 de octubre tendrá además una particularidad para los estudiantes: marcará el comienzo de cuatro días consecutivos sin acudir a clases. Después del viernes llegarán el sábado 31 de octubre y el domingo 1 de noviembre, mientras que el lunes 2 de noviembre también está señalado por la SEP como suspensión de labores docentes.

Alumnos de educación básica no tendrán clases el viernes 30 de octubre de 2026 por Consejo Técnico Escolar./ Pixabay

De esta manera, y conforme al calendario nacional, los alumnos podrán permanecer fuera de las aulas del viernes 30 de octubre al lunes 2 de noviembre, para regresar a sus actividades escolares el martes 3 de noviembre de 2026. El periodo coincide además con las celebraciones de Día de Muertos.

Estos son los próximos días sin clases marcados por la SEP

Noviembre traerá otras pausas para los estudiantes. Además de la suspensión del 2 de noviembre, el lunes 16 de noviembre está contemplado como suspensión de labores docentes. Posteriormente, el viernes 27 de noviembre los alumnos tampoco tendrán clases debido a una nueva sesión del Consejo Técnico Escolar.

En 2027, las sesiones ordinarias del Consejo Técnico Escolar continuarán los viernes 29 de enero, 26 de febrero, 30 de abril, 28 de mayo y 25 de junio. A estas fechas se agregan otras suspensiones de labores docentes establecidas para el 1 de febrero, 15 de marzo y 5 de mayo de 2027.

La SEP contempla una nueva suspensión de clases para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria./ Pixabay