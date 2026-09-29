- El equipo del rapero informará a través de sus canales oficiales cualquier actualización sobre sus próximas actividades./ RS

El equipo del rapero confirmó que Emiliano Aguilar permanece internado y suspenderá temporalmente sus actividades

Emiliano Aguilar se encuentra hospitalizado y suspenderá temporalmente sus presentaciones y compromisos públicos, confirmó su equipo de trabajo este martes 29 de septiembre de 2026. De acuerdo con el mensaje difundido por sus representantes, el hijo de Pepe Aguilar presenta un estado de salud delicado y atraviesa episodios de ansiedad, aunque hasta el momento no se ha dado a conocer un diagnóstico ni la causa concreta que motivó su ingreso.

La información generó preocupación entre sus seguidores debido a que el cantante se mantenía activo profesionalmente y no se había informado previamente sobre algún problema de salud que pudiera obligarlo a detener su agenda. Tampoco se ha precisado cuánto tiempo permanecerá hospitalizado ni existe una fecha establecida para que pueda retomar sus actividades públicas.

¿Por qué hospitalizaron a Emiliano Aguilar?

Por ahora, no existe una versión oficial que permita establecer qué provocó su hospitalización. El comunicado difundido por sus representantes únicamente confirma que está internado y señala:

“El artista Emiliano Aguilar suspenderá temporalmente sus presentaciones y compromisos públicos, ya que actualmente se encuentra hospitalizado”.

El hijo de Pepe Aguilar suspendió temporalmente sus presentaciones y compromisos públicos./ X: @anamaalvarado

El mismo mensaje detalla cómo se encuentra el rapero, pero no establece que la ansiedad haya sido directamente la causa de su ingreso al hospital:

“Su estado de salud es delicado y atraviesa episodios de ansiedad. En este momento, su prioridad es recibir la atención necesaria y enfocarse en su bienestar y recuperación”. Hasta que su equipo o su familia proporcionen más información, no se puede determinar públicamente qué padecimiento originó su hospitalización.

Emiliano Aguilar pone en pausa sus actividades

Ante la situación, la agenda profesional del cantante quedará detenida temporalmente. Su equipo pidió respeto mientras permanece bajo atención médica y señaló:

“Agradecemos la comprensión, el respeto y el apoyo del público, los medios de comunicación, promotores y organizadores durante este periodo. Cualquier actualización sobre sus próximas actividades se dará a conocer oportunamente a través de sus canales oficiales”.

La hospitalización ocurre después de semanas en las que Emiliano Aguilar también ha ocupado titulares por situaciones personales, entre ellas las diferencias públicas que mantuvo con Gala Montes. La actriz afirmó que ambos tuvieron una relación sentimental, mientras que el rapero había negado inicialmente que fueran pareja; posteriormente, la propia Montes ofreció disculpas públicas por algunas de las declaraciones que realizó durante el conflicto.

Hasta el momento no se ha revelado la causa específica por la que Emiliano Aguilar fue hospitalizado./ IG

Sin embargo, no existe información oficial que vincule esos episodios con la hospitalización del cantante, por lo que relacionarlos directamente sería especulativo. Hasta ahora, sus representantes únicamente han informado sobre su condición médica actual y han pedido que Emiliano pueda concentrarse en recibir atención y recuperarse.

Emiliano Aguilar es hijo de Pepe Aguilar y Carmen Treviño, además de medio hermano de Ángela, Leonardo y Aneliz Aguilar. A diferencia de gran parte de su familia, identificada con la música regional mexicana, el cantante ha desarrollado su carrera principalmente dentro del rap y los géneros urbanos. Por ahora, sus próximos compromisos permanecerán suspendidos hasta que exista una nueva actualización sobre su estado de salud.