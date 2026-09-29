Oso negro en Nuevo León: colocar trampas con clavos podría implicar hasta 9 años de prisión

Los osos negros cuentan con protección dentro de la legislación mexicana debido a su condición como especie en peligro de extinción / Pixabay

Prodefensa Animal advirtió que dañar a esta especie protegida constituye un delito federal; autoridades pidieron retirar las tablas colocadas en una colonia de San Pedro

La colocación de tablas cubiertas con clavos para impedir el paso de osos negros en una zona residencial de San Pedro Garza García, Nuevo León, generó preocupación entre organizaciones defensoras de animales y autoridades, debido al riesgo que estos dispositivos representan para la fauna silvestre.

El caso ocurrió en la colonia Olinalá, donde fueron repartidas 40 tablas con clavos entre residentes como una medida para evitar que los osos ingresaran a las viviendas. La iniciativa surgió después de que un ejemplar entrara a un domicilio en busca de comida.

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Ante la difusión de esta medida, Parques y Vida Silvestre de Nuevo León solicitó suspender de inmediato la entrega y colocación de estos dispositivos, además de retirar los que ya hubieran sido instalados. La dependencia señaló que nunca autorizó, recomendó o promovió el uso de tablas con clavos para ahuyentar a los animales.

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¿Qué pasa si se daña a un oso negro?

Prodefensa Animal A.C. recordó que el oso negro se encuentra protegido por la legislación mexicana y está catalogado como especie en peligro de extinción dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2010.

Autoridades exhortaron a la ciudadanía a retirar las tablas con clavos utilizadas para impedir el paso de los osos negros / prodan.org.mx

La organización señaló que ocasionar daños a uno de estos ejemplares puede constituir un delito federal. De acuerdo con lo expuesto por Prodefensa Animal, el artículo 420 del Código Penal Federal contempla sanciones de uno a nueve años de prisión, además de multas de hasta tres mil días de multa. Las penas pueden aumentar cuando la agresión ocurre dentro de un área natural protegida.

La asociación también puntualizó que la responsabilidad no recaería únicamente en quien coloque una de estas trampas, sino que puede alcanzar a quienes las fabriquen o distribuyan.

Por su parte, la Ley General de Vida Silvestre contempla sanciones para acciones que ocasionen daños a la fauna o impliquen medidas de control sin contar con la autorización oficial correspondiente.

El uso de tablas con clavos puede provocar graves lesiones a los ejemplares de oso negro que entren en contacto con ellas / Pixabay

Tablas con clavos pueden provocar graves heridas

Además del aspecto legal, organizaciones defensoras de animales alertaron sobre las consecuencias que estos dispositivos pueden ocasionar a los osos.

Si uno de los ejemplares pisa una tabla con clavos, puede sufrir perforaciones en las almohadillas, hemorragias, lesiones profundas y daños en músculos, tendones y articulaciones. Las heridas también pueden provocar infecciones, necrosis y dificultades para desplazarse o incluso para alimentar a sus crías.

Mantener la basura en contenedores a prueba de osos es una de las medidas recomendadas para evitar encuentros con fauna silvestre / Pixabay

En situaciones graves, estas lesiones pueden derivar en infecciones sistémicas e incluso provocar la muerte del animal. Las trampas también representan un riesgo para otros animales y para las propias personas.

¿Cómo evitar encuentros con osos negros?

Para proteger a la población sin recurrir a la crueldad ni al maltrato animal, se hace un llamado a implementar medidas preventivas que permitan una convivencia segura con la fauna silvestre.

Entre las principales recomendaciones se encuentran:

Manejo adecuado de residuos : Utilizar contenedores a prueba de osos y sacar la basura únicamente en los días y horarios de recolección.

Eliminación de atrayentes : No dejar alimento ni agua de mascotas en patios o exteriores, ni mantener fuentes artificiales de comida que puedan atraer a los animales.

Distancia y respeto : No alimentar jamás a la fauna silvestre, evitar intentar tomar fotos o videos de cerca y garantizar siempre una vía de escape para el animal.

Reporte oportuno: Comunicar de inmediato cualquier avistamiento a las autoridades de Protección Civil o Vida Silvestre.

Estas medidas buscan reducir los factores que pueden atraer a los osos hacia zonas habitacionales y, al mismo tiempo, evitar situaciones de riesgo tanto para los animales como para las personas.

Las autoridades pidieron reportar de inmediato cualquier avistamiento de osos negros o la presencia de trampas que puedan ponerlos en riesgo / Pixabay

¿Dónde denunciar trampas o daños a los osos?

Las autoridades exhortan a la ciudadanía a retirar de inmediato las tablas instaladas y a documentar y denunciar la presencia de trampas o cualquier daño provocado a los animales.

En caso de detectar una situación de este tipo o requerir atención, se encuentran disponibles los siguientes canales: