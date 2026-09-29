La Secretaría de Movilidad llevará sus unidades móviles a tres municipios del Estado de México este sábado

Si necesitas sacar, renovar o reponer tu licencia de conducir en Edomex, este sábado 3 de octubre habrá unidades móviles de la Secretaría de Movilidad del Estado de México (Semov) disponibles en distintos puntos. Estos módulos buscan acercar el servicio a los conductores y evitar que tengan que trasladarse hasta una oficina fija.

La agenda de la dependencia contempla diferentes municipios entre el 28 de septiembre y el 3 de octubre. Sin embargo, para el último día del calendario solamente habrá atención en Ixtapan de la Sal, Naucalpan y Temascalapa.

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28 de septiembre y el 3 de octubre estarán disponibles los vehículos./gobierno de México

¿Dónde estarán los módulos móviles el 3 de octubre?

En Ixtapan de la Sal, la unidad estará en Plaza de los Mártires, manzana 002, colonia Centro, frente al Palacio Municipal. Este punto tendrá atención del 1 al 3 de octubre. En Naucalpan, el módulo se ubicará en Avenida Benito Juárez 39, colonia Naucalpan Centro, frente al Palacio Municipal. La unidad permanecerá en este municipio del 29 de septiembre al 3 de octubre. Por su parte, en Temascalapa, la unidad estará en calle Doctor Gustavo Baz s/n, colonia San Miguel, frente al Palacio Municipal. Este punto tendrá servicio del 1 al 3 de octubre.

¿Cuál será el horario para tramitar la licencia?

La recepción de documentos en las unidades móviles se realiza de 9:00 a 17:30 horas, mientras que el servicio concluye a las 18:00 horas de lunes a viernes. Para quienes acudirán el sábado 3 de octubre, la información recomienda verificar previamente las condiciones de atención de cada sede antes de trasladarse. Por ello, es importante considerar el horario límite para entregar documentos y llegar con anticipación. También conviene revisar que la unidad continúe disponible en el municipio elegido, ya que las fechas de atención cambian dependiendo de cada punto.

La recepción de documentos en las unidades móviles se realiza de 9:00 a 17:30 horas./especial

¿Qué documentos necesitas para renovar la licencia?

Para realizar el trámite se deben presentar documentos que acrediten la identidad y domicilio del solicitante, además de cumplir con los requisitos correspondientes al tipo de licencia. Entre los documentos señalados se encuentran el acta de nacimiento, CURP, identificación oficial vigente con fotografía, comprobante de domicilio y comprobante de pago de derechos.

En el caso de la licencia tipo C para motociclistas, también se solicita el Certificado de No Inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (SNDIF) y el Certificado Estándar de Competencias EEC1631, además de aprobar el examen de conocimientos correspondiente.

Entre los documentos señalados se encuentran el acta de nacimiento, CURP, identificación oficial vigente con fotografía./especial

¿Cuánto cuesta la licencia de conducir en Edomex?

El precio depende del tipo de licencia y la vigencia elegida. Para automovilistas, las tarifas publicadas para 2026 son de 777 pesos para la vigencia corta, mil 40 pesos para la intermedia y mil 848 pesos para la más prolongada. Para motociclistas, los costos van de 777 a mil 848 pesos, mientras que para chofer de servicio particular las tarifas van de mil 17 a 2 mil 410 pesos, dependiendo de la vigencia.