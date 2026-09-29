La nueva CURP Biométrica busca fortalecer los procesos de validación de identidad mediante el uso de datos biométricos./ IA

El registro de datos biométricos continúa extendiéndose en México; conoce dónde están los módulos habilitados y qué documentos debes llevar

La implementación de la CURP biométrica continúa avanzando en México durante 2026, con módulos habilitados en diferentes entidades para que la población pueda registrar datos como fotografía, huellas dactilares, escaneo de iris y firma electrónica, dependiendo de los lineamientos aplicables en cada sede. De cara a octubre, la atención se ha ampliado particularmente en Chihuahua y Yucatán, entidades donde autoridades estatales mantienen puntos para realizar de manera presencial la vinculación de los datos biométricos con la Clave Única de Registro de Población (CURP).

El programa es coordinado por la Secretaría de Gobernación (Segob), a través del Registro Nacional de Población e Identidad (RENAPO), en colaboración con los registros civiles estatales. Entre sus objetivos se encuentra reforzar la verificación de identidad y disminuir riesgos como duplicidad de registros y suplantación de identidad.

¿Dónde están los nuevos módulos para tramitar la CURP biométrica en 2026?

En Chihuahua, el programa piloto comenzó operaciones el pasado 27 de julio y contempla seis módulos de atención distribuidos en Chihuahua capital, Ciudad Juárez, Delicias y Cuauhtémoc. De acuerdo con información oficial del Gobierno de Chihuahua, entre los puntos habilitados se encuentran: Chihuahua capital: Oficialía Centro, calles Libertad y 13a número 5, colonia Centro.

Ciudad Juárez: Oficialía El Mezquital, calle Almendro 10150, esquina con avenida Mezquital, colonia El Mezquital.

Ciudad Juárez: Pueblito Mexicano, oficinas del Gobierno del Estado, avenida Abraham Lincoln número 1320, fraccionamiento Córdova Américas.

Delicias: edificio Lerdo de Tejada, avenida 6a Norte y calle 1a Oriente número 104, colonia Centro.

Cuauhtémoc: Oficialía del Registro Civil, edificio del Gobierno del Estado, avenida Morelos esquina con calle 23-A, fraccionamiento San Antonio. La autoridad estatal informó que los módulos operan de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 horas.

La CURP biométrica incorpora datos como fotografía, huellas dactilares y escaneo de iris. / Especial

CURP biométrica en Yucatán: ¿dónde realizar el registro?

En Yucatán también se mantiene activo el registro de datos biométricos. El Gobierno estatal informó este mes que los módulos se encuentran en la oficina central del Registro Civil, ubicada en calle 65, entre 64 y 66, en el Centro de Mérida.

La atención se ofrece de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas. Además, las 144 oficialías del Registro Civil de Yucatán pueden orientar a las personas que necesiten certificar o actualizar su CURP antes de realizar el registro biométrico.

¿La CURP biométrica es obligatoria en 2026?

Aunque la reforma a la Ley General de Población establece a la CURP con datos biométricos como documento nacional de identificación y de aceptación obligatoria, el registro de datos biométricos para la ciudadanía se ha implementado de manera gradual.

Autoridades estatales que participan en el programa, como el Gobierno de Chihuahua y el Gobierno de Yucatán, han señalado expresamente que el trámite se realiza de manera voluntaria.