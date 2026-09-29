Tasa de matrimonios más bajos en CDMX, casi la mitad de los habitantes están solteros

CDMX se está convirtiendo en una ciudad de solteros./istock

Menos bodas ya son parte de una transformación capitalina con la juventud del país

En contraste con el año pasado, se registraron 491 mil 640 matrimonios en la Nación mexicana y la edad promedio para casarse aumentó 4.1 años en una década, según INEGI, según datos recopilados. Dicha postergación del matrimonio en México revela diez años de cambios en los vínculos formales.

En este país, las personas se llegan a casar más tarde que hace diez años. De acuerdo con la Estadística de Matrimonios (EMAT) 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la edad promedio al contraer matrimonio se movió de 28.4 a 32.5 años en las mujeres y de 31.3 a 35.4 años en los hombres entre 2016 y 2025. En ambos casos el aumento fue de 4.1 años.

Este dato es parte del comunicado de prensa 90/26, publicado el 29 de septiembre de 2026, que reporta 491 mil 640 matrimonios registrados durante 2025, un incremento de 1.0 % respecto a 2024. Dicha cifra se mantuvo estable tras el impacto de 2020.

A nivel nacional, la tasa de matrimonios fue de 5.4 por cada mil habitantes de 18 años y más, la misma que se registró en 2024. En 2016 la tasa era de 6.6. El nivel más bajo fue en el periodo de 2016-2025, donde la institución INEGI muestra que el indicador era de 3.8 en 2020. Tiempo después se recuperó a 5.1 en 2021 y a 5.7 en 2022. En 2023 fue de 5.6, y en 2024 y 2025 de 5.4. El INEGI explica que la información se hace más evidente cada mes en las Oficialías del Registro Civil, que envían archivos digitales con los registros y, en algunos casos, formatos impresos.

Menos bodas y menos hijos./istock

¿Qué estado tiene la cantidad más alta de matrimonios?

Por entidad federativa, el instituto reportó estas tasas por cada mil habitantes de 18 años y más: Más altas: Quintana Roo (8.6), y Campeche y Sinaloa (7.0 cada una).

Más bajas: Ciudad de México (3.0), Tlaxcala (3.3) y Guerrero (3.6).

Edad: el grupo de 25 a 29 años concentra más enlaces Según la gráfica 3 del INEGI, el mayor porcentaje de matrimonios de ambos sexos correspondió al grupo de 25 a 29 años: 12.6 % en mujeres y 11.8 % en hombres.

Según la gráfica 3 del INEGI, el mayor porcentaje de matrimonios de ambos sexos correspondió al grupo de 25 a 29 años: 12.6 % en mujeres y 11.8 % en hombres./isokc

Porcentajes en personas que formalizan legalmente:

Mujeres: los grupos de 15 a 19 años y de 45 a 49 años (2.5 % en cada uno).

Hombres: el grupo de 15 a 19 años (1.0 %). El instituto también registró dos matrimonios en los que una de las personas contrayentes era menor de edad, uno en Oaxaca y otro en Quintana Roo. La persona contrayente más joven tenía 17 años. La gráfica excluye 2 623 casos en los que no se especificó la edad.

Matrimonios entre personas del mismo sexo

Los más de 6 mil cuatrocientos enlaces registrados en treinta y un estados durante 2025 ofrecen una perspectiva de cómo cambiaron los derechos civiles en el país en la última década. Por ejemplo en 2025 se registraron 6 mil 481 matrimonios entre personas del mismo sexo en 31 entidades federativas: 3 978 entre mujeres.

2 503 entre hombres.

en 2025 se registraron 6 mil 481 matrimonios entre personas del mismo./istock

En estas uniones civiles, la edad promedio al casarse fue de 34.9 años en las mujeres y de 37.3 años en los hombres y en escolaridad más de la mitad se casó con alguien de su mismo nivel. Frente a esto el INEGI reportó que 81.1 % de las personas contrayentes tenía al menos estudios de secundaria o equivalente, mientras que 9.0 % contaba como máximo con primaria. La distribución de la escolaridad fue parecida entre mujeres y hombres.

Además, 53.4 % se casó con una persona de su mismo nivel educativo. Por nivel, destacaron: Nivel profesional: 37.9 %.

Preparatoria o equivalente: 29.3 %.

Secundaria o equivalente: 23.4 %.

Trabajo: una brecha de 36 puntos entre mujeres y hombres

Sobre la condición de actividad económica, 58.3 % de las mujeres y 94.4 % de los hombres declararon tener trabajo al momento de casarse. La diferencia entre ambos porcentajes es de 36.1 puntos.

¿Qué no explica el reporte?