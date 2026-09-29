Alessandra Rosaldo responde si se subiría al ring con Victoria Ruffo tras polémica: “No creo que estemos para eso”

Alessandra Rosaldo respondió a la posibilidad de enfrentarse con Victoria Ruffo en un ring. / Especial

La cantante reaccionó entre risas a la posibilidad de enfrentarse con Victoria Ruffo y aclaró cómo es actualmente su relación con la actriz

La supuesta rivalidad entre Alessandra Rosaldo y Victoria Ruffo volvió a dar de qué hablar, aunque esta vez hasta apareció la posibilidad de llevar sus diferencias a un ring. La integrante de Sentidos Opuestos fue cuestionada por reporteros sobre si aceptaría enfrentarse con la actriz, luego de que José Eduardo Derbez habría bromeado con la posibilidad de subirlas al ring. Sin embargo, lejos de alimentar una confrontación, Rosaldo reaccionó con humor y aseguró que no tiene nada en contra de Victoria Ruffo.

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¿Alessandra Rosaldo pelearía con Victoria Ruffo en un ring?

Durante su encuentro con los medios, a Alessandra le mencionaron que José Eduardo Derbez, hijo de Victoria Ruffo y Eugenio Derbez, había bromeado con llevar a ambas mujeres al ring.

Al plantearle directamente la posibilidad de aceptar un enfrentamiento, Rosaldo descartó la idea entre risas: “Pues a ver, no creo que estemos para subirnos al ring”, respondió.

Alessandra Rosaldo niega mala relación con Victoria Ruffo

Más allá de las bromas sobre el ring, Alessandra Rosaldo aclaró cuál es su relación con Victoria Ruffo.

“Yo no tengo nada, nada en contra de ella”, señaló.

Rosaldo agregó que, en caso de encontrarse personalmente con Victoria, actuaría con normalidad y respeto.

“Si me la topo ahorita, aquí, por supuesto que nos vamos a saludar y por supuesto que vamos a ser cordiales y respetuosas como siempre lo hemos sido”, explicó.

Ante las preguntas sobre una posible mala relación entre ambas, Alessandra insistió: “No, no hay una mala relación, no hay una mala relación, por lo menos no conmigo”.

La cantante aseguró que no tiene ningún problema personal con Victoria Ruffo. / Especial

¿Por qué surgió la polémica entre Victoria Ruffo y Alessandra Rosaldo?

El nuevo episodio ocurre después de la controversia generada por declaraciones de Victoria Ruffo relacionados con Aitana Derbez, hija de Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez.

La situación comenzó después de que Aitana participara en un concierto de Sentidos Opuestos en el Auditorio Nacional y posteriormente surgieran críticas hacia la menor en redes sociales.

Al ser cuestionada sobre esos ataques, Ruffo realizó comentarios sobre la apariencia física durante esa etapa de la vida, declaraciones que provocaron críticas y fueron relacionadas directamente con Aitana.

Posteriormente, Alessandra habló sobre cómo ella y Eugenio protegen a su hija de los comentarios negativos en redes sociales, mientras Ruffo sostuvo que sus declaraciones habían sido interpretadas de otra manera.