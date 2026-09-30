Se mantiene abierta la investigación para determinar por qué transcurrieron varias horas antes de que fuera localizado

La Fiscalía General del Estado de Puebla confirmó que la muerte de Rubén Alberto Curiel Tejeda, exencargado de despacho de la Fiscalía Anticorrupción y coordinador general Jurídico de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, correspondió a un suicidio, después de las investigaciones y estudios periciales realizados tras su hallazgo dentro de un vehículo en el Centro Integral de Servicios (CIS) de Angelópolis.

El funcionario fue localizado sin vida durante la mañana del 25 de septiembre de 2026 en el sótano 3 del CIS de Angelópolis. En las primeras horas posteriores al hallazgo, la propia Fiscalía había informado únicamente que los indicios apuntaban a una posible “muerte autoinfligida”, sin dar por concluida esa línea hasta agotar las diligencias correspondientes. Ahora, la fiscal general Idamis Pastor Betancourt informó que los peritajes permitieron determinar que Curiel Tejeda murió por un traumatismo craneoencefálico provocado por un proyectil de arma de fuego y sostuvo que el disparo fue autoinfligido.

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La Fiscalía General del Estado de Puebla confirmó que la muerte de Rubén Alberto Curiel Tejeda / Especial

¿Qué pasó con Rubén Alberto Curiel Tejeda?

Como parte de las investigaciones, las autoridades revisaron las cámaras de videovigilancia del CIS de Angelópolis para reconstruir los últimos movimientos del funcionario antes de su fallecimiento. Según lo informado por la Fiscalía, la noche anterior al hallazgo Curiel Tejeda salió de su oficina aproximadamente a las 21:01 horas y posteriormente fue captado en diferentes puntos del complejo gubernamental.

Las imágenes muestran que utilizó un elevador y posteriormente apareció en la explanada del inmueble mientras utilizaba su teléfono celular. Más adelante, las cámaras registraron el momento en que se dirigió hacia el elevador que conduce al sótano, lugar donde varias horas después sería encontrado sin vida dentro de un vehículo.

La investigación pericial permitió establecer la causa de muerte y, de acuerdo con la fiscal Idamis Pastor, determinar que se trató de un suicidio. Sin embargo, esto no significa que la carpeta de investigación haya sido cerrada, pues todavía existen circunstancias alrededor del hallazgo que las autoridades buscan esclarecer.

El funcionario fue localizado sin vida durante la mañana del 25 de septiembre de 2026 en el sótano 3 del CIS de Angelópolis / Especial

¿Por qué continúa la investigación si la Fiscalía confirmó suicidio?

Una de las principales dudas está relacionada con el tiempo que pasó entre el fallecimiento y el momento en que fue localizado el cuerpo. Las autoridades quieren determinar por qué aparentemente nadie advirtió el disparo y cómo pudieron transcurrir varias horas sin que el personal encargado de vigilar las instalaciones detectara lo sucedido.

Por esa razón, la Fiscalía llamó a declarar a elementos de la Policía Auxiliar y trabajadores responsables de la seguridad del CIS, con el objetivo de reconstruir qué ocurrió durante la noche y establecer si existió alguna omisión en los protocolos de vigilancia del complejo.

“Determinado sí que fue un suicidio; sin embargo, seguimos en investigaciones. Hoy tenemos presentes en nuestras oficinas a los policías auxiliares y a las personas encargadas de la seguridad para que nos den cuenta del por qué no escucharon el balazo o por qué pasaron tantas horas para localizar al doctor Curiel. Las investigaciones continúan en curso”, señaló Idamis Pastor Betancourt.

La declaración de la fiscal establece así dos puntos diferentes dentro del caso: la autoridad ya tiene una conclusión sobre la forma en que ocurrió la muerte, pero todavía investiga las circunstancias que rodearon el hecho y particularmente la actuación del personal encargado de la seguridad.

Las autoridades mostraron un video de los últimos momentos con vida del funcionario / Especial

¿Qué revelaron las cámaras del CIS de Angelópolis?

Los videos de vigilancia se convirtieron en una de las piezas utilizadas para reconstruir los movimientos de Rubén Alberto Curiel. De acuerdo con la información proporcionada, las cámaras permitieron seguir parte del recorrido que realizó desde que abandonó su oficina hasta que se dirigió hacia el sótano del inmueble.

Esta reconstrucción resulta importante porque permite establecer una cronología previa al hallazgo. No obstante, la investigación continúa para determinar qué ocurrió durante el periodo posterior y por qué el hecho no habría sido detectado inmediatamente por los responsables de vigilar las instalaciones.

La Fiscalía informó además que una tercera persona relacionada con las investigaciones ya fue entrevistada, aunque no se han divulgado mayores detalles sobre su identidad o sobre el contenido de su declaración.

¿Quién era Rubén Alberto Curiel Tejeda?

Al momento de su fallecimiento, Rubén Alberto Curiel Tejeda se desempeñaba como coordinador general Jurídico de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno de Puebla. También había formado parte de la Fiscalía estatal y fue encargado de despacho de la Fiscalía Anticorrupción.

Cuando se confirmó su muerte el pasado 25 de septiembre, la Fiscalía de Puebla informó que el funcionario había sido localizado dentro de una camioneta en el sótano 3 del CIS de Angelópolis y expresó públicamente sus condolencias a sus familiares y personas cercanas. En ese momento, la institución todavía calificaba como preliminar la posibilidad de una muerte autoinfligida y aseguró que agotaría las diligencias antes de establecer una conclusión.