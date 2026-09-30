El 'Rayito' no disputará el partido ante la India.

Brian Rodríguez reportará antes de tiempo con América luego de que se confirmara que abandonará la concentración de la Selección de Uruguay por un tema administrativo, por lo que no disputará el último amistoso de la Fecha FIFA ante India.

El motivo es simple: el ‘Rayito’ se quedó sin hojas disponibles en su pasaporte para recibir nuevos sellos de ingreso, una situación que le impidió completar los trámites necesarios para viajar a territorio indio.

La Asociación Uruguaya de Futbol (AUF) había logrado, junto con las embajadas de Uruguay en Japón y Corea del Sur, resolver el problema de ingreso a ambos países, por lo que Brian pudo participar con normalidad en los amistosos ante las dos selecciones.

Brian Rodríguez en partido con el América | IMAGO7

“Sin embargo, los requerimientos de visado para ingresar a India impidieron completar el procedimiento necesario para que el jugador continuara con la delegación”, reveló el periodista uruguayo Rodri Vázquez.

De esta forma, el ‘Rayito’ regresará al Nido antes de lo esperado. El atacante azulcrema tenía contemplado reportar con América hasta el jueves 8 de octubre, pero ahora podrá reincorporarse antes al trabajo del equipo.

América, por lo pronto, ya viaja a Estados Unidos, donde sostendrá dos encuentros amistosos: el primero será ante Cruz Azul este 1 de octubre en San Diego, California, mientras que el domingo 4 se medirá ante Chivas en Oakland, California.

Brian tuvo participación en la derrota de Uruguay ante Japón, donde disputó 67 minutos, mientras que frente a Corea del Sur jugó los 90 minutos.