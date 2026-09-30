Ferran Soriano: el directivo que pasó por el América antes del escándalo del Manchester City

Ferran Soriano, directivo del Manchester City en una ceremonia del Balón de Oro | AFP

El actual CEO de los Citadinos pasó por América a inicios de la década

Ferran Soriano, actual director ejecutivo del Manchester City, se encuentra en el centro de la polémica debido a la postura que ha asumido el conjunto inglés tras el fallo relacionado con las acusaciones financieras presentadas por la Premier League. Sin embargo, antes de incorporarse al proyecto del club de Manchester, el directivo español tuvo un breve paso por México y estuvo vinculado con el América.

Soriano responde ante el caso financiero del Manchester City

Actualmente, Ferran Soriano mantiene una posición relevante dentro de la estructura del Manchester City y ha trasladado una postura de resistencia ante los principales dirigentes del futbol continental después de que se conociera el dictamen relacionado con las acusaciones financieras contra la institución.

Durante una reciente reunión de la Asociación de Clubes Europeos, Soriano dejó clara la postura del Manchester City respecto al proceso jurídico que enfrenta el club. El dirigente remarcó que la institución 'citizen' mantendrá su estrategia legal y dará la batalla jurídica hasta el final.

El pasado viernes se hizo público el fallo correspondiente al caso, en el que el Manchester City fue considerado responsable de la mayor parte de los 115 cargos presentados originalmente por la Premier League. El proceso ha colocado nuevamente al club y a sus principales dirigentes bajo atención dentro del futbol europeo.

Ferran Soriano, directivo español en un plática del Dubai International Sports Conference | AFP

El paso de Soriano por Coapa

Soriano llegó a Coapa en 2012 como asesor externo del Consejo de Futbol de Televisa, empresa que en ese momento estaba relacionada con la administración y estructura deportiva del América. Su incorporación ocurrió durante el mes de mayo de aquel año y su trabajo estuvo enfocado en aspectos relacionados con la estructura y la visión deportiva de la institución azulcrema.

La llegada del español se dio después de haber ocupado cargos importantes en el Barcelona, donde fue vicepresidente económico y director general entre 2003 y 2008.

La estancia del directivo en México fue corta. Apenas unos meses después de su llegada, en septiembre de 2012, Soriano dejó el país para asumir la dirección general del Manchester City, cargo desde el cual posteriormente se convirtió en una de las principales figuras ejecutivas del proyecto del club inglés.

Escudo de América | MEXSPORT