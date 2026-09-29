Los Citizens lanzaron un comunicado tras la postura de la Liga Inglesa

“El Club es inocente de las acusaciones”, es el texto que resalta el Manchester City a través de un comunicado en respuesta a las acusaciones formuladas, por la Premier League, debido a infracciones financieras durante las temporadas 2009-10 y 2017-18.

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Luego de que Richards Masters, presidente ejecutivo de la Liga Inglesa, revelara la culpabilidad del club por infringir de forma sistemática las normas establecidas de la Liga el equipo fijó su postura con contundencia.

Etihad Stadium, Manchester City | AP

¿Qué dice el comunicado del Manchester City?

El club inicia con un encabezado resaltando que se han visto decepcionados y sorprendidos por el dictamen de la culpabilidad, a esto añaden que son totalmente inocentes de las acusaciones.

Marmoush en celebración con Manchester City ante Crystal Palace en la Premier League | AP

Asimismo, destaca que apelarán para poder demostrar su inocencia ante el caso: “El Club actuará con firmeza y, cuando sea necesario, de forma proactiva en todos los foros regulatorios y legales pertinentes.”

“El Manchester City FC ahora recurrirá todas las vías legales a su alcance, dado que la opinión contiene errores materiales evidentes, tanto de derecho como de principio y de hecho, y resulta insegura”, catapulta sobre ir hasta las últimas instancias.

Khaldoon Al Mubarak, presidente del Manchester City con la Champions League | AFP

Manchester City busca apelar sobre el caso

Por ahora, el club tiene hasta el 2 de octubre para poder apelar la decisión que ha determinado la Premier League en busca de revertir esta situación a su favor y salvarse de las posibles sanciones.

Cabe mencionar, que Manchester City siempre negó las acusaciones de las violaciones a sus normas financieras durante un periodo comprendido entre las temporadas 2009-10 y 2017-18 de las cuales se les acusa.