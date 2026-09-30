¿Maldición? El curioso patrón que persigue a los rivales tras un hat-trick de Henry Martín

Henry Martín, jugador del América, en festejo de gol ante Necaxa | MEXSPORT

Los tres equipos a los que la ‘Bomba’ les ha marcado un triplete en Liga MX ya no forman parte del máximo circuito del futbol mexicano

Henry Martín volvió a ser protagonista con América después de marcar un hat-trick ante Necaxa, pero sus tres goles también dejaron un curioso dato: los equipos a los que la ‘Bomba’ les ha marcado tres anotaciones en un mismo partido ya no forman parte de la Liga MX. El registro comenzó a llamar la atención después de su actuación en Aguascalientes.

El capitán azulcrema consiguió los tres goles en el triunfo 2-4 de las Águilas sobre Necaxa, correspondiente a la Jornada 10 del Apertura 2026. Miguel Borja también se hizo presente en el marcador para completar la victoria del conjunto dirigido por Guillermo Almada.

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Los rivales que sufrieron los hat-tricks de Henry

Los equipos que han recibido un triplete de Henry Martín en Liga MX terminaron desapareciendo del máximo circuito. El dato tomó relevancia después de que Necaxa se convirtiera en la víctima más reciente de la ‘Bomba’.

Aunque se trata de una coincidencia estadística, el registro ha generado comentarios entre los aficionados del América, especialmente después de que el delantero volviera a marcar tres goles en un mismo encuentro.

La actuación ante Necaxa también permitió a Henry continuar aumentando sus números en el Apertura 2026. El atacante ha disputado ocho partidos, todos como titular, y acumula seis goles en 659 minutos.

Henry Martín, en festejo de gol con América, ante Necaxa | MEXSPORT

Henry Martín mantiene su peso ofensivo con América

El triplete ante Necaxa confirmó nuevamente el protagonismo que el delantero tiene dentro del ataque azulcrema. Henry no solamente aportó tres goles, sino que fue una de las principales razones por las que América consiguió llevarse los tres puntos de Aguascalientes.

Con ocho partidos disputados y seis anotaciones en el torneo, la ‘Bomba’ continúa como una de las piezas ofensivas importantes del América en el Apertura 2026, mientras busca seguir escalando posiciones entre los máximos goleadores históricos del club.