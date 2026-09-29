Henry Martín acecha a un récord goleador de una leyenda del América

Henry Martín, en festejo de gol con América, ante Necaxa | MEXSPORT

Tras su hat-trick ante Necaxa, la ‘Bomba’ llegó a 123 goles con las Águilas y está a 30 anotaciones de igualar al ‘Cuau’

Henry Martín ya tiene un lugar entre los grandes jugadores en la historia del América, pero el delantero todavía tiene objetivos por cumplir. Después de marcar su hat-trick ante Necaxa, la ‘Bomba’ recorta distancias en la lista de máximos anotadores del club.

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El récord de 'Cuau' en la mira

Henry llegó a 123 tantos con América y se colocó a 29 anotaciones de Octavio Vial, quien suma 152, y a 30 de Cuauhtémoc Blanco, segundo máximo goleador histórico del conjunto azulcrema con 153. La cima todavía pertenece a Luis Roberto Alves ‘Zague’, quien terminó su paso como azulcrema con 188 goles.

Un gol cada 178 minutos. Martín ha disputado 328 partidos oficiales con América, en los que acumula 21 mil 950 minutos y 123 goles. Esto significa que anota un gol cada dos juegos aproximadamente.

Si se mantiene con ese ritmo y hablando de los minutos que ha disputado, necesitaría poco más de 60 partidos para superar los 153 goles de Cuauhtémoc Blanco.

Henry Martín, en la Semifinal de la Leagues Cup 2026 | MEXSPORT

Un logro que puede ser impedido

Sin embargo, el futuro de Henry también depende de su contrato, el cual vence el 30 de junio de 2027. Es decir, al yucateco le quedaría únicamente esta temporada y la que sigue con las Águilas.

Por ahora, la ‘Bomba’ ya dejó atrás a una buena parte de los históricos goleadores americanistas y tiene dos nombres inmediatamente por delante: Octavio Vial y Cuauhtémoc Blanco. Con 123 goles y todavía camino por recorrer, Henry Martín busca seguir agrandando su leyenda en Coapa.