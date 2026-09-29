Estos son los números de Henry Martín y Miguel Borja vs duplas de otros equipos

El América ha conseguido una pareja ideal en el Apertura 2026

América ha conformado una de las ofensivas más temidas de la Liga MX. Miguel Borja lleva cuatro goles en apenas 111 minutos con las Águilas, mientras que Henry Martín despertó con un hat trick frente a Necaxa. ¡Que se agarre la Liga MX!

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Los números de la dupla del América

El efecto fue inmediato. Cuando parecía que Guillermo Almada tendría que elegir entre uno u otro delantero, el técnico uruguayo decidió apostar por los dos y la respuesta no pudo ser mejor. Henry y Borja demostraron que pueden convivir en el área y, en apenas tres partidos, ya se convirtieron en una dupla que comienza a causar terror entre las defensivas del futbol mexicano.

Miguel Borja celebra con América en el Apertura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

Borja ha disputado apenas 111 minutos con América y ya suma cuatro goles. Ante Cruz Azul jugó 12 minutos y se estrenó con un tanto; frente a Chivas entró de cambio, disputó 24 minutos y marcó un doblete; mientras que ante Necaxa tuvo su primera titularidad y respondió con otro gol en 75 minutos.

Del otro lado está Henry Martín. La ‘Bomba’ había sido cuestionada por su arranque de torneo, en el que apenas había marcado tres goles en ocho partidos. Pero la llegada de competencia en el ataque parece haber despertado al delantero azulcrema, quien respondió con un hat trick ante los Rayos.

Henry Martín hace berrinche tras ser sustituido | MEXSPORT

Entre ambos ya suman 10 goles en el Apertura 2026: seis de Henry y cuatro de Borja. Además, siete de esas anotaciones han llegado en los tres partidos en los que han coincidido con América. Esta dupla ya alcanzaron una cifra que supera a varias de las principales parejas ofensivas del torneo.

Otras duplas

Toluca cuenta con Federico Viñas y Paulinho, dos delanteros de calidad internacional, pero entre ambos suman seis goles en el torneo.

Cruz Azul ha apostado por Gabriel ‘Toro’ Fernández y Nicolás Ibáñez, una pareja que también ha respondido y acumula ocho anotaciones.

Cruz Azul y Toluca empatan a tres en el Estadio Banorte | MEXSPORT

En Chivas, Ricardo Marín lleva cinco goles, mientras que Ángel Sepúlveda todavía no se ha estrenado en este Apertura 2026.

Pumas, por su parte, cuenta con Juninho y Roberto Morales, quienes entre ambos han generado siete goles en el torneo.