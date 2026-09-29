El mandamás de las Águilas quiso sumar al Rebaño Sagrado a su corta baraja de equipos bajo su poder

Actualmente, es muy difícil pensar en América sin el apellido Azcárraga ligado al club, o bien, pensar en Chivas sin el apellido Vergara; sin embargo, esto estuvo a punto de ser diferente cuando en 2002, el equipo rojiblanco pasó por una mala racha económica en la que casi se concreta una venta que hoy sería irreal.

Recientemente, expansión.mx 'revivió' una conferencia de Jorge Vergara, en la que el expropietario del club rojiblanco afirma que salvó al equipo de una situación que él describía como "aberrante", la cual también habría cambiado por completo el panorama de la Liga MX y el futbol mexicano.

Chivas tenía un comprador diferente

Toda esta situación se remonta al año 2002 cuando Chivas tenía un problema financiero y requería de ser vendido, por lo que Emilio Azcárraga Jean fue uno de los interesados en adquirir al club tapatío, pero Jorge Vergara interrumpió la posible transacción para que no sucediera algo que a muy pocos les hubiera gustado ver.

A Chivas yo le entro no solamente por el futbol, le entro porque un chilango americanista lo quería comprar y se me hacía aberrante solo de pensar que él fuera propietario de Chivas. En eso intervengo, le gano la partida y me quedo con el equipo con un sueño muy grande

Jorge Vergara dando una conferencia | Imago7

Dicho sueño mencionado por el propio Jorge Vergara, constaba de "tener 11 chícharos en la cancha", refiriéndose a lo que logró Javier Hernández en su carrera, sumado al hecho de que él consideraba un problema tener tantos naturalizados y extranjeros en la Liga MX. Casualmente, esta conferencia se llevó a cabo tan solo un año y tres meses antes de que Guadalajara fuera campeón en el Clausura 2017, pues Jorge estuvo presente en Tedx Talks en febrero de 2016.

Jorge Vergara llegó a Chivas en medio de una crisis financiera

La llegada de Jorge Vergara a Chivas se produjo en un momento complicado tanto en lo económico como en lo deportivo. El Guadalajara estaba bajo el control de Salvador Martínez Garza, a través de Promotora Deportiva Guadalajara, pero los problemas financieros que atravesaba MexLub, una de las principales empresas de su conglomerado, terminaron por afectar la continuidad de su proyecto al frente del club.

A esta situación se sumó el desgaste de las denominadas Súper Chivas, un equipo que pese a contar con una plantilla competitiva únicamente pudo conquistar un campeonato de liga durante la gestión de Martínez Garza. Ante los problemas económicos, el empresario decidió poner fin a su vínculo con el Guadalajara, escenario que abrió la puerta para que Vergara negociara su llegada y adquiriera el control de la institución en octubre de 2002.

Amaury Vergara, presidente de Chivas, sigue con el legado Vergara | IMAGO7