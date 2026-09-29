Manchester City: Los fichajes que hicieron los Citizens durante el periodo de investigación

La Comisión independiente declaró al club culpable de graves infracciones financieras entre 2009 y 2018, periodo en el que incorporó figuras como Sergio Agüero, David Silva y Kevin De Bruyne

El Manchester City fue declarado culpable de graves infracciones financieras durante nueve temporadas, de la 2009-10 a la 2017-18, luego de que una Comisión independiente determinara que el club utilizó acuerdos comerciales ficticios para inflar sus ingresos y reducir sus costos.

Durante ese mismo periodo, el conjunto inglés gastó aproximadamente mil 440 millones de euros en fichajes, con los que incorporó a varias de las figuras que marcaron una época en el equipo.

De acuerdo con las conclusiones de la investigación, el club recurrió a contratos ficticios con algunos de sus patrocinadores para aparentar mayores ingresos y cumplir con las normas financieras de la Premier League y la UEFA. La Comisión señaló que estas prácticas permitieron reducir los costos en más de 900 millones de libras, equivalentes a aproximadamente mil 50 millones de euros.

Manchester City gastó millones en fichajes durante las nueve temporadas investigadas

En la temporada 2009-10, el City desembolsó 147.3 millones de euros en incorporaciones, entre las que destacaron Carlos Tévez y Emmanuel Adebayor, ambos por 29 millones, además de Joleon Lescott, quien llegó por 27.5 millones.

Un año después, el gasto ascendió a 183.61 millones de euros. En ese mercado llegaron futbolistas como Edin Dzeko, por 37 millones; Yaya Touré, por 30 millones; Mario Balotelli, por 29.5 millones, y David Silva, por 28.75 millones. Para la campaña 2011-12, el fichaje más destacado fue Sergio Agüero, por 40 millones de euros, mientras que Samir Nasri se incorporó por 27.5 millones.

Sergio Agüero con la bota de Oro | @AGUEROSERGIOKUN

En las siguientes dos temporadas, el club mantuvo su inversión. Para la campaña 2012-13 gastó 61.95 millones de euros, con Javi García como una de sus principales incorporaciones, por 20 millones. En 2013-14, el desembolso fue de 115.5 millones, con Fernandinho, por 40 millones; Stevan Jovetic, por 26 millones, y Álvaro Negredo, por 25 millones.

El mercado de 2014-15 representó un gasto de 102.8 millones de euros, con Eliaquim Mangala como el fichaje más costoso, por 45 millones, seguido de Wilfried Bony, por 32.3 millones. Para la temporada 2015-16, el City elevó su inversión a 208.47 millones, con las llegadas de Kevin De Bruyne, por 76 millones; Raheem Sterling, por 64 millones, y Nicolás Otamendi, por 44.5 millones.

Kevin De Bruyne festeja tras una anotación del City | AP

De Bruyne, Sané y Bernardo Silva, entre las grandes inversiones

En la temporada 2016-17, el Manchester City desembolsó 216.25 millones de euros. John Stones, por 56 millones; Leroy Sané, por 52 millones; Gabriel Jesús, por 32 millones; e İlkay Gündoğan, por 27 millones, encabezaron las incorporaciones de aquel mercado.

Finalmente, en la campaña 2017-18, el gasto llegó a 317.5 millones de euros, el más alto de todo el periodo. Aymeric Laporte, por 65 millones; Benjamin Mendy, por 58 millones; Kyle Walker, por 52.7 millones; Bernardo Silva, por 50 millones, y Ederson, por 40 millones, fueron algunos de los refuerzos más destacados.

Aunque la Comisión ya determinó la culpabilidad del Manchester City por las infracciones financieras, el proceso todavía contempla una etapa para definir las sanciones. El club ha rechazado el fallo y anunció que recurrirá la decisión, por lo que las consecuencias deportivas y económicas del caso aún están por conocerse.