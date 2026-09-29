Roberto Galán responde a Álvaro Ortiz: “¿y tú dónde has estado todo este tiempo?”

El portero del Morelia lanzó un mensaje al presidente de la AMFpro

Roberto Galán, portero del Morelia, respondió al mensaje lanzado por Álvaro Ortiz, presidente de la Asociación Mexicana de Futbolistas (AMFpro), que asegura que el español no representa al colectivo.

¿Qué publicó Roberto Galán?

El guardameta nuevamente publicó un texto en su cuenta oficial de X para dar respuesta al dirigente: “@AMFproMX Me alegra que por fin reconozcáis que sois el colectivo.¡Bienvenidos!”, inició escribiendo.

Roberto Galán en su participación con en el Senado por el tema de descenso y ascenso | CAPTURA DE PANTALLA

Roberto Galán mostró su postura mencionando que está tratando de ayudar y al mismo tiempo preguntando sobre su ausencia en el caso en busca de ayudar a los jugadores.

“Yo llevo meses llamando a futbolistas, escuchando sus problemas y tratando de ayudarles. Álvaro, si vosotros sois el colectivo, ¿dónde habéis estado todo este tiempo? ¿A quién representáis realmente? ¿A los futbolistas o a los intereses de la @LigaBBVAMX?”, catapultó el ibérico.

Yo llevo meses llamando a futbolistas, escuchando sus problemas y tratando de ayudarles. Álvaro, si vosotros sois el colectivo, ¿dónde habéis estado todo este tiempo? ¿A quién representáis realmente? ¿A los futbolistas o a los intereses de la @LigaBBVAMX?

Roberto Galán en un partido amistoso entre Atlético Morelia y Cruz Azul | INSTAGRAM: @robertogalaan1

Finalmente, Galán terminó por sentenciar su punto de vista: “Creo que los futbolistas merecemos conocer la postura de quien dice representarnos. Porque mientras discutimos quién representa a quién, hay compañeros que siguen teniendo miedo de hablar por las amenazas que tú y todos nosotros conocemos”.

Todo esto después de que el presidente de la AMFpro considerara que tiene toda la libertad para expresar su postura, pero enfatizó que es una percepción individual que no representa a todos los jugadores involucrados en el problema del ascenso y descenso.

"Quienes representamos al colectivo somos nosotros (AMFPro). Su posición es válida, qué bueno que opine, pero sería bueno que diga que él habla por la gente que lo contrató y no por los jugadores", declaró Álvaro Ortiz en una entrevista con TUDN.

Letrero de la Liga de Expansión en el Apertura 2026 | IMAGO 7

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