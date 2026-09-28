"En México el futbolista no tiene derechos": Roberto Galán exhibe la crisis del ascenso en España

Roberto Galán en su participación con en el Senado por el tema de descenso y ascenso | CAPTURA

El guardameta del Atlético Morelia alzó la voz para denunciar la falta de apoyo sindical, represalias de los directivos y acuerdos económicos para silenciar a los clubes de Expansión

Durante una intervención en la cadena española Cadena SER, el guardameta del Atlético Morelia, Roberto Galán, cargó de manera contundente contra las decisiones de la cúpula directiva en la Liga MX y la Liga de Expansión, señalando que la plantilla de futbolistas se encuentra desprotegida y sin garantías laborales.

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El arquero de origen español se ha situado como uno de los voceros principales entre los futbolistas del circuito de plata, manifestando que los deportistas en el balompié azteca operan bajo la estricta voluntad de los dueños de los clubes.

Aprovecharon el Mundial como una bomba de humo para que los clubes de Primera División, que son los únicos que votaron, anunciaran que esto no se iba a abrir de ninguna manera

Falta de respaldo sindical y "cortinas de humo" directivas

Durante el diálogo periodístico en territorio europeo, Galán expuso las marcadas diferencias organizativas entre el futbol de España y el mexicano. El futbolista enfatizó que en México no cuentan con un organismo de representación de futbolistas que intervenga eficazmente en la defensa de sus condiciones de trabajo.

Roberto Galán en un partido amistoso entre Atlético Morelia y Cruz Azul | INSTAGRAM: @robertogalaan1

Según detalló el propio arquero, los intentos por establecer contacto con la dirigencia de la Asociación de Futbolistas no han prosperado, dejando a los integrantes de las plantillas sin apoyo institucional frente a las resoluciones tomadas por los propietarios de los conjuntos del máximo circuito.

Me atrevo a decir que, en México, el futbolista no tiene derechos. A una semana de empezar el campeonato anuncian esto (que no existirá el ascenso) y a mí me cayó como una puñalada por la espalda, al igual que a mis compañeros de equipo y de categoría

Asimismo, el jugador del Morelia aseveró que las cúpulas directivas aprovecharon la coyuntura del Mundial para cerrar definitivamente cualquier posibilidad de restaurar la competencia deportiva entre divisiones, una decisión adoptada de forma unilateral mediante la votación exclusiva de los altos mandos de Primera División.

Otro de los puntos centrales abordados por Galán fue la imposibilidad de expresar inconformidades dentro del gremio por temor a represalias o vetos deportivos. El guardameta sostuvo que está dispuesto a asumir las consecuencias personales o profesionales que puedan derivar de sus declaraciones, priorizando visibilizar el escenario que enfrentan sus compañeros de profesión.

Roberto Galán en un partido amistoso de Atlético Morelia | INSTAGRAM: @robertogalaan1