Portero de Morelia, 'reta' a periodistas tras críticas por su postura sobre el ascenso y descenso

Roberto Galán utilizó sus redes sociales para invitar a sus opositores a un diálogo

El portero español Roberto Galán, nuevo integrante del Atlético Morelia para la temporada 2026-2027, volvió a generar conversación en redes sociales, aunque esta vez no por su participación en el debate sobre el ascenso y descenso del futbol mexicano, sino por sus intercambios con periodistas que han cuestionado su postura.

Galán, de 22 años y nacido en Madrid, llegó recientemente a México para incorporarse al conjunto michoacano. El guardameta comenzó su formación futbolística en España y pasó por distintas escuelas y clubes antes de dar el salto al futbol profesional con el Alcobendas en 2021.

La llegada de Galán a Morelia se produjo en un contexto en el que el club necesitaba cubrir una plaza en su portería, particularmente después de quedarse sin segundo arquero. Sin embargo, el futbolista comenzó a tener mayor exposición pública a partir de sus declaraciones relacionadas con la situación que atraviesan jugadores de la Liga de Expansión y el debate sobre el regreso del ascenso y descenso.

Roberto Galán en un partido amistoso entre Atlético Morelia y Cruz Azul | INSTAGRAM: @robertogalaan1

Roberto Galán responde a las críticas

El pasado lunes, el portero hizo público un mensaje en el que habló sobre las amenazas que, de acuerdo con sus declaraciones, reciben algunos de sus compañeros de división. Sus palabras provocaron distintas reacciones en redes sociales durante los días posteriores.

Una de las principales críticas dirigidas hacia Galán está relacionada con el hecho de que todavía no ha disputado minutos en la Liga de Expansión desde su llegada al futbol mexicano. A partir de esa situación, algunos comunicadores cuestionaron que el guardameta se pronunciara sobre una problemática que involucra directamente a futbolistas de la categoría.

Entre los periodistas que se refirieron públicamente a la situación estuvieron David Medrano, Pepe Hanan y Gerardo Velázquez de León. Las declaraciones de Medrano provocaron una respuesta directa del arquero español, quien decidió trasladar la discusión a las redes sociales y planteó la posibilidad de tener un intercambio frente a frente.

Roberto Galán en su participación con en el Senado por el tema de descenso y ascenso | CAPTURA

A través de una publicación, Galán mencionó directamente al periodista y lo invitó a debatir sobre futbol en su programa, después de asegurar que anteriormente había realizado una propuesta similar a Pepe Hanan.

"Medrano, veo que también te gusta hablar de mí jajaja. Le propuse a tu colega Pepe Hanan un cara a cara y acabó bloqueándome. ¿Te animas a invitarme a tu programa y debatimos de fútbol? Me encantaría escuchar tus opiniones en persona. ¿O espero otro bloqueo? ¡Un abrazo!"

De esta manera, el futbolista abrió públicamente la posibilidad de sostener un diálogo con uno de los comunicadores que ha cuestionado sus intervenciones en torno al futbol mexicano.

Roberto Galán en un partido amistoso de Atlético Morelia | INSTAGRAM: @robertogalaan1

El portero ya había explicado su postura sobre las críticas

Antes de responder directamente a Medrano, Roberto Galán ya había hablado con Ecos Del Quinceo sobre algunos de los señalamientos que recibió después de pronunciarse sobre el tema del ascenso y descenso.

En aquella conversación, el guardameta hizo referencia a las versiones que cuestionaban incluso su trayectoria futbolística y aseguró que algunas de las afirmaciones realizadas sobre él correspondían a errores de información.

"todo argumentos que dicen que estoy retirado desde la temporada 2022-2023... Yo entiendo que al final cada uno tiene que hacer su campaña y cada uno responde a un jefe y hay que contentarlo como sea. Y cuando te están presionando de esta manera pues entiendo que hay que buscar calmar las aguas y qué manera mejor que desprestigiando a un jugador que objetivamente está hablando por lo que opina todo el mundo"

Ahora, el arquero del Atlético Morelia decidió responder de manera directa a quienes han cuestionado sus declaraciones, proponiendo un diálogo público para exponer las diferentes posiciones.

Roberto Galán celebrando el título de España | X @C_A_Morelia