Los últimos refuerzos de las Águilas ya llevan casi tres semanas en México y todavía no juegan

Ya pasó la mitad del Apertura 2026 y América continúa sin poder estrenar a sus últimos dos refuerzos. Santiago Ramos Mingo y Santiago Bueno están por cumplir tres semanas en la Ciudad de México y continúan con el proceso de adaptación que Guillermo Almada ha establecido para sus incorporaciones.

Podría interesarte Futbol Gilberto Mora, duda para el juego contra Estados Unidos por molestias en el tobillo

Entre 10 y 24 días ha sido el periodo que el entrenador uruguayo ha otorgado a sus refuerzos antes de darles su debut, dependiendo de su ritmo de adaptación y del lugar de donde llegan. Sin embargo, el hecho de que Ramos Mingo y Bueno hayan llegado prácticamente sobre el cierre del mercado provocó que, hasta la Jornada 10, las Águilas todavía los hayan estrenado.

Óscar Perea fue el primero en llegar a la capital. El colombiano aterrizó el lunes 27 de julio y tuvo que esperar 13 días para ponerse por primera vez el jersey azulcrema, pues debutó oficialmente el 9 de agosto ante Portland Timbers, en la Leagues Cup. El atacante llegó procedente del Racing de Estrasburgo de la Ligue 1 de Francia.

Óscar Perea festeja gol ante San Luis | Imago7

El segundo refuerzo fue Edwin Cerrillo. El mexicoamericano llegó directamente desde la MLS el lunes 3 de agosto y únicamente necesitó 10 días para hacer su presentación con las Águilas, el 13 de agosto ante Austin FC, precisamente en Estados Unidos.

Miguel Borja fue el tercero en llegar al Nido y, hasta ahora, es quien más tiempo tuvo que esperar para debutar. El colombiano aterrizó el 19 de agosto y su estreno llegó 24 días después, el 12 de septiembre ante Cruz Azul. El ‘Colibrí’ llegó procedente de los Emiratos Árabes Unidos y no disputaba un partido oficial desde mayo.

Miguel Borja y Henry Martín reviven las duplas goleadoras | MEXSPORT

Carlos Álvarez fue el cuarto refuerzo. El mexicano llegó procedente de España el 5 de septiembre y exactamente 14 días después hizo su debut con América, el 19 de septiembre ante Chivas.

Los últimos en llegar fueron Santiago Ramos Mingo y Santiago Bueno, quienes lo hicieron prácticamente con horas de diferencia. El argentino aterrizó en la Ciudad de México el 11 de septiembre por la tarde, mientras que el uruguayo lo hizo durante la madrugada del 12 de septiembre.

Santiago Bueno en su llegada a CDMX l Ángel Gúzman

Ramos Mingo ya suma 19 días en el país, mientras que Bueno lleva 18. Ninguno ha podido realizar todavía su debut oficial con las Águilas.

América aprovechará esta Fecha FIFA para disputar dos encuentros amistosos, ante Cruz Azul y Chivas, por lo que ambos defensas podrían tener sus primeros minutos con el equipo. Sin embargo, su debut oficial tendrá que esperar.

Si los dos centrales hacen su presentación oficial el sábado 10 de octubre ante Monterrey, habrán esperado 29 días desde su llegada para debutar, convirtiéndose en el periodo de adaptación más largo entre los refuerzos de América durante este semestre.