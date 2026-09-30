Los atacantes de La Máquina han sido criticados, pero durante el Apertura 2026 han ido de menos a más

El inicio de Cruz Azul en el Apertura 2026 ha sido irregular en lo colectivo. En el tema individual, también ha habido jugadores que han ‘sufrido’ como Nicolás Ibáñez o Gabriel Fernández. Sin embargo, ambos delanteros han recuperado protagonismo con goles, luego de haber sido señalados y cuestionados por la afición de La Máquina en estas últimas semanas.

Con la mitad del Apertura 2026 ya disputada, el ‘Toro’ está cerca de igualar su marca goleadora del semestre anterior. Por otro lado, con todavía siete Jornadas por delante, Nico Ibáñez ya superó lo hecho en la primera parte del año, en la cual se estrenó como jugador de La Máquina; por lo tanto, aún tiene juegos para mejorar su marca goleadora de este 2026.

Nicolas Ibáñez, de su lesión a buscar recuperar su mejor versión en Cruz Azul

Nicolás Ibáñez llegó a Cruz Azul para el Clausura 2026. Sin embargo, una lesión lo mermó de ver actividad en gran parte del torneo. Para este, ya con disponibilidad desde el principio del certamen, la afición de La Máquina buscaba en él ese delantero que necesita. Y aunque su inicio de semestre fue titubeante, poco a poco ha recuperado su mejor forma futbolística y ha mejorado su cuota goleadora.

En el semestre anterior, entre CONCACAF Champions Cup y Liga MX, el delantero argentino jugó 13 partidos, en los cuales anotó cuatro goles y sumó una asistencia en 651 minutos. Su poca participación en el torneo mexicano se debió a una lesión que lo alejó de las canchas durante múltiples semanas. Ahora, para este semestre en el que ya está sano, el atacante ya superó lo hecho en el Clausura 2026.

Nico Ibáñez en celebración con Cruz Azul | MEXSPORT

Entre las 10 Jornadas del Apertura 2026, la Leagues Cup, el Campeón de Campeones y la Campeones Cup, Ibáñez ya registra 15 partidos con actividad, en los cuales acumula 796 minutos de acción, con cinco goles y una asistencia. Es decir, con casi la mitad de temporada por delante, Nico ya sumó más goles que en todo el semestre anterior con La Máquina y ya tuvo más minutos en el terreno de juego.

Sin embargo, aún está lejos de su mejor versión mostrada en el futbol mexicano. El pico más alto de Nico en la Primera División de México fue en el Apertura 2022 en el que anotó 16 goles entre temporada regular y Liguilla. Desde ese entonces, su mejor semestre fue en el segundo de 2023 con un registro de siete goles. Por lo tanto, aún le falta por recuperar su mejor versión y alcanzar esa cuota goleadora.

Nico Ibáñez en celebración con Cruz Azul en la Liga MX | MEXSPORT

Gabriel Fernández, sin renovación, busca convencer para quedarse en Cruz Azul

Con un contrato que termina en diciembre de 2026, Gabriel Fernández aún tiene incertidumbre sobre su futuro. Incluso, un sector de la afición empezaba a pedir que no se le extendiera el acuerdo para seguir en el cuadro celeste. Sin embargo, sus actuaciones recientes han revertido la situación de alguna forma y poco a poco empieza a convencer a la gente.

En el semestre actual, al igual que Nico Ibáñez, el ‘Toro’ tiene cuatro goles en el Apertura 2026, lo que los convierte en máximos goleadores del equipo en el certamen mexicano vigente. De igual manera, su promedio goleador ha mejorado con respecto al torneo anterior.

Incluso, ya que ambos han venido de menos a más, no está descartada la posibilidad de que los dos centros delanteros jueguen juntos como el pasado fin de semana. En el duelo ante Toluca, el argentino y el uruguayo fueron titulares y ambos fueron protagonistas. Por un lado, Nico registró gol y asistencia, mientras que el ‘Toro’ anotó doblete.