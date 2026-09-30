La Liga de Expansión atraviesa un contraste durante el Apertura 2026, ya que mientras algunas plazas mantienen una afición constante en sus estadios, los registros más bajos del torneo muestran partidos con menos de 700 espectadores, principalmente en encuentros disputados por las filiales de Chivas y Cruz Azul.
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De acuerdo con las cifras de Transfermarkt, el registro más bajo corresponde al encuentro entre Cruz Azul Hidalgo y Piratas, que reunió apenas 256 aficionados. Se trata de la asistencia más reducida entre los registros proporcionados para el torneo.
Cruz Azul Hidalgo y Tapatío, entre las peores entradas
Cruz Azul Hidalgo aparece nuevamente en los registros con 473 aficionados frente a Universidad de Guadalajara y con 659 ante Atlético Morelia. Además, el partido contra Venados tuvo una entrada de 677 personas.
Tapatío también concentra varias de las asistencias más bajas. El encuentro ante Tlaxcala registró 432 aficionados, mientras que frente a Cruz Azul Hidalgo acudieron 606 personas. La filial rojiblanca también aparece con 671 asistentes en su partido ante Tampico Madero.
El registro que completa los datos compartidos es el Tapatío contra Mineros, que reunió 702 aficionados, apenas por encima de la barrera de los 700.
En total, los ocho registros se encuentran por debajo o apenas por encima de esa cifra, con un promedio aproximado de 561 aficionados por partido entre estos encuentros.
El contraste con las plazas de mayor convocatoria
Los números adquieren otra dimensión al compararlos con las plazas que están teniendo buenas entradas; Tampico Madero aparece entre los equipos con mejores convocatorias, mientras que Atlético Morelia y Mineros de Zacatecas también figuran entre las plazas con mayor presencia en las tribunas.
El promedio general de asistencia de la Liga de Expansión durante el Apertura 2026 ronda los 3 mil aficionados por partido.