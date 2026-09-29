El portero hizo un acto en medio de la tensión en la Liga MX

En el más reciente encuentro de Piratas FC, de la Liga de Expansión MX, Humberto “Gansito” Hernández desató la controversia debido a que se tapó la boca abriendo la conversación en redes sociales sobre si fue en protesta o fue en promoción a sus guantes.

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¿Qué sucedió?

El acto durante la toma de foto del equipo, previo al juego ante Mineros de Zacatecas de la Jornada 10 del Apertura 2026, fue posteado por el arquero del Morelia Roberto Galán quien aplaudió el acto que lo consideraba como protesta sobre el tema del Ascenso y Descenso.

“Gracias a Gansito por alzar la voz en su foto con Piratas. Esto no es un capricho de cinco clubes, ni de cinco planteles. Es el sentir de futbolistas de todas las categorías del futbol mexicano”, posteó el español en su cuenta de X.

El gesto del Gansito Hernández con Piratas FC | IMAGO7

“Muchos compañeros quieren expresarse, pero lo tienen francamente complicado. No importa la categoría, esta lucha es de todos”, decía el guardameta del Morelia; sin embargo, horas después toda la publicación fue borrada.

La polémica se generó debido a que los aficionados, en redes sociales, han resaltado que el gesto se trata de una promoción a sus guantes, los cuales tienen dibujada una sonrisa en la parte superior como diseño.

Las protestas en Liga Expansión MX

Cabe mencionar, que desde la Jornada 1 de la Liga de Expansión estuvo marcada por una protesta inédita de los futbolistas, quienes mostraron su inconformidad, y desde entonces ha persistido este pronunciamiento de diversas maneras.

La Liga de Expansión | Imago7

Las manifestaciones se presentaron en al menos tres compromisos del circuito de plata, donde los 22 futbolistas permanecieron sin disputar el balón tras el silbatazo inicial, la FMF frenó la situación; pero, después buscaron otras formas de hacerse sentir.

Roberto Galán en su participación con en el Senado por el tema de descenso y ascenso | CAPTURA