El exportero mostró su apoyo a los equipos de la Liga de Expansión

El debate sobre el regreso del ascenso y descenso en el futbol mexicano volvió a tomar fuerza durante los últimos días, luego de que el Senado de la República presentara una iniciativa relacionada con los mecanismos de promoción y relegación en las competencias deportivas del país.

La discusión se mantiene después de que la Federación Mexicana de Futbol determinara que el ascenso y descenso no regresaría al sistema de competencia, una decisión que dejó a los clubes de la Liga de Expansión MX sin la posibilidad de competir por un lugar en el máximo circuito.

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Senado analiza iniciativa para recuperar el ascenso y descenso

La discusión tomó mayor relevancia después de que este miércoles 23 de septiembre el Senado de la República presentara una iniciativa para reformar la Ley General de Cultura Física y Deporte.

La propuesta busca que las asociaciones deportivas en México garanticen mecanismos de ascenso y descenso basados en el mérito deportivo. El planteamiento coloca nuevamente en el centro del debate la estructura de las competencias profesionales y las condiciones que deben cumplir los equipos para avanzar o descender de categoría.

Desde el pasado lunes, representantes de distintos grupos parlamentarios, además de exfutbolistas, jugadores, analistas y periodistas, participaron en el conversatorio “Fuera de lugar: ¿por qué es injusto cancelar el ascenso y descenso en el fútbol?”, espacio en el que se revisaron diferentes aspectos relacionados con la suspensión de estos mecanismos.

El mecanismo de promoción y relegación se encuentra suspendido desde 2020. Durante los últimos años, la posibilidad de recuperar el ascenso y descenso fue uno de los temas recurrentes dentro de la discusión sobre el futuro de la competencia profesional en México.

Conejo Pérez pide el regreso del ascenso

En medio de este escenario, distintas voces relacionadas con el futbol mexicano han manifestado su postura sobre el tema. Una de ellas fue la del histórico exportero mexicano Óscar ‘Conejo’ Pérez, quien expresó públicamente su respaldo a la posibilidad de que vuelva a existir movimiento entre las distintas categorías del futbol nacional.

La postura de Óscar ‘Conejo’ Pérez se suma a las voces que han hablado sobre la posibilidad de recuperar el ascenso y descenso. El exarquero, quien tuvo una extensa trayectoria en el futbol mexicano, señaló que espera que los esfuerzos para recuperar este sistema puedan avanzar.

“Espero que vuelvan, espero que puedan conseguirlo. Siempre genera esa competitividad —tanto en la parte baja como en la alta— que impide relajarse, y que refuerza todo el esfuerzo para llegar a la cima. Así que, bueno, veremos cómo termina esto”, declaró el histórico exportero mexicano.

Óscar Pérez durante su discurso tras se inducido al Salón de la Fama del Futbol | MEXSPORT

Con estas palabras, Pérez manifestó su respaldo a la posibilidad de que nuevamente exista movimiento entre las categorías del futbol mexicano, en un contexto donde el tema ya se encuentra bajo discusión en el ámbito legislativo.

La eliminación del ascenso y descenso ha provocado distintas expresiones de desacuerdo por parte de clubes y sectores relacionados con la Liga de Expansión. El reclamo ha llegado tanto al Senado como a instancias judiciales, mientras continúa el debate sobre el modelo de competencia que tendrá el futbol mexicano en los próximos años.

Protesta de Leones Negros | X:LeonesNegrosCF